新台幣改版主題曝光？網傳隱藏彩蛋、這面額變台北101 報告對比設計套組

發行超過新台幣鈔票準備換新裝，中央銀行（央行）近日宣布即將啟動，硬幣方面則應需求減小，且價值低、新台幣鈔券改版程序數量多，暫不考慮改版；消息一出，民眾關心的焦點之一，正是「新鈔上的圖案」。但近日在網路社群上流傳「新鈔好醜」的訊息，內容揭露新台幣鈔券各面額的主題，上面可見台灣藍鵲、黑熊等各類台灣原生動物，知名地標台北101也在列，台灣事實查核平台「MyGoPen」對此發布調查報告。

調查報告顯示，網路流傳訊息稱「新鈔好醜 沒錢還一直花錢 花蓮光復堰塞湖好像還沒解決啊 我們希望的是有錢～ 不是改版吧？ 改版還是沒錢有什麼用。」網傳圖片主要有兩種版本，一種涵蓋100元、200元、500元、1000元、2000元的整套紙鈔設計圖樣，另一版則只有500元紙鈔的圖樣，MyGoPen反搜圖片查證，據《公視新聞網》2018年報導，第一版為時任立委高志鵬在2017年提出改版主張，並同時舉辦「新新台幣」設計比賽，流傳版本為專業組首獎「福爾摩沙 - 美麗之島」林煜鈞設計。

調查報告指出，該套紙鈔設計以台灣原生動物為理念，依序分別為，100元是台灣雲豹、200元為台灣黑熊、500元是梅花鹿、1000元則是台灣藍鵲（帝雉），且4種面額的紙鈔留白處可拚成一個台灣圖案，另外最大面額的2000元是台北101。MyGoPen指出，在高志鵬臉書粉絲專頁上也可找到2018年2月27日新鈔設計比賽網路票選結果，比賽分為專業組和創意組，可看見專業組首獎的圖片和傳言相同。

針對第二種僅有500元紙鈔的版本，MyGoPen以圖片搜尋，找到臉書粉絲專頁「封塵男子」在今（2025）年10月27日的貼文中有相同的圖片，內容主要是反對紙鈔改版，但並未提及此張圖片的相關細節，無法確定是否為原始來源。但以偵測工具「Hive Moderation」進行檢測，結果顯示，其為AI生成的可能性高達99.9%。調查報告補充，根據《中央社》報導，現行鈔券已使用24年，有必要升級防偽功能，因此中央銀行決定進行改版。

對此，央行總裁楊金龍10月23日說明，5種面額鈔券都會進行改版，首張新版鈔券應於主題擇定後2年半發行，紙鈔改版主要作業程序包括成立諮詢委員會、辦理公民參與、設計鈔券圖案、採購新版鈔紙、製版與打樣、正式量產與累積庫存、調校設備及全民宣導等；外界關心的鈔票主題，屆時將透過「新台幣鈔券主題諮詢委員會」廣徵各界意見。 另外， 楊金龍還提到，其中500元鈔券勢必會修改，因為鈔票上的梅花鹿過去列為保育類動物，但如今繁殖多，生態意象已經不同，至於會改成什麼圖案，將由主題諮詢委員會決定。

