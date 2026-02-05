即時中心／徐子為、黃彥翔報導



近期央行公布，由於現行新台幣鈔券已運行24年，有必要改版，而一百元鈔、兩百元鈔票上的孫中山預計將消失，未料卻引來中國批評這是「去中國化」。對此，陸委會副主委梁文傑回應，台灣從來就沒有去中國化問題，台灣人的文化底蘊比對岸好很多，「不需要把政治人物跟去中國化、中國人連在一起」。





央行於上（1）月27日召開記者會，宣布新版新台幣鈔券將以「臺灣之美」為系列主題，共有12項面額主題，開放民眾於央行官方網站「臺灣之美系列鈔券面額主題票選活動專區」進行網路票選，每人最多可票選5項主題，據了解，不但五百元鈔上的梅花鹿、千鈔上四個小孩都要換掉，孫中山、蔣介石也將消失。



陸委會今（5）下午召開例行記者會，由梁文傑主持，有媒體提問，上述央行改版新台幣鈔券，中國官方批評孫中山在鈔券上消失是「去中國化」，詢問陸委會回應。



對此，梁文傑表示，他蠻訝異，新台幣改版會有去中國化的問題，他認為，台灣從來沒有去中國化的問題，台灣人的文化底蘊是比中國人「深厚很多」，我們沒有搞過文革、也沒有搞過破四舊立四新、也沒有把媽祖與孔廟都燒掉，梁無奈地說，整天說我們去中國化「真的是胡搞蠻殘」的。



梁文傑進一步說，究竟新台幣上有無孫中山，這是我們台灣自己的事，呼籲對岸「不用擔心」。梁話鋒一轉，指出若中國這麼尊崇孫中山，他看過20年前中國人大政協委員曾說要把孫中山放在人民幣上，但最後也沒有，現在人民幣上都是毛澤東，他當年極力反對傳統，還發起「批孔揚秦」運動，梁質疑「毛能代表中國人嗎？」



梁呼籲，不要把政治人物與去中國化、中國化連在一起，這樣講很沒意思，他還指出，小時候一千塊鈔票是蔣介石，後來拿掉了，大家還不是用得好好的嗎？





廣告 廣告

原文出處：快新聞／新台幣改版孫中山消失被批「去中國化」 梁文傑：台灣人文化底蘊比對岸好太多

更多民視新聞報導

賴清德2028對手出現？媒體人稱讚「他」是中美公約數 本人回應了

柯文哲喊「跟華盛頓直接溝通」 周偉航秀合照酸：問誰砍櫻桃樹

貓奴瘋搶「應徵失敗」？全家貓咪制服快速消光 網笑：自己賺罐罐

