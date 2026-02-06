新台幣改版引兩岸去中國化論戰 孫中山先生一下子熱門了起來

▲新台幣改版引兩岸去中國化論戰。

【記者 蔡叔涓／綜合 報導】孫中山先生一下子熱門起來啊！他在南京中山陵那裡不知作何感想？只因為民進黨執爭想討好棒球迷支持者，找個名目啟動新台幣改版，再順勢藉機把綠營最不喜歡的蔣中正、孫中山去掉。這件事還啟動新台幣圖案改版主題票選活動，在網路的民調投票未在民眾間引起多大重視，先在兩岸之間引起一陣「對立」。

大陸國台辦發言人陳斌華在例行記者會上答問表示，今年是中國民主革命的偉大先驅孫中山先生誕辰160周年。民進黨當局刻意推動新台幣紙鈔「去孫中山化」，其目的就是要割裂兩岸歷史文化聯結，推動「去中國化」，在台灣社會形塑台獨意識形態。

▲大陸國台辦發言人陳斌華在例行記者會上答問。

陳斌華強調說，這種包藏禍心的政治操弄，是對中山先生和辛亥革命先驅的背叛，數典忘祖、令人不齒。歷史就是歷史，事實就是事實，改變不了、抹滅不掉。不管民進黨當局如何處心積慮、胡作非為，兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實改變不了，台灣同胞的中華民族認同抹滅不掉。

然後，陸委會發言人梁文傑立刻回應，我們的新台幣即將改版，但是大陸國台辦卻氣得跳腳。他說，對岸整天指控台灣，整天說我們「去中國化」，這是胡攪蠻纏。起碼台灣社會保留了最完整的溫良恭儉讓傳統，並未像對岸燒毀媽祖廟或孔廟，台灣人的文化底蘊是比中國人「深厚很多」，我們沒有搞過文革、也沒有搞過破四舊立四新、也沒有把媽祖與孔廟都燒掉。

▲陸委會發言人梁文傑回應提問。

梁文傑還舉出例子，指出他看過20年前中國人大政協委員曾說要把孫中山放在人民幣上，但最後也沒有，現在人民幣上都是毛澤東，若中國這麼尊崇孫中山，人民幣上面為何一直沒有放啊，而是放搞文化大革命革、破四舊的毛澤東。

梁文傑表示，對於國台辦將新台幣改版與「去中國化」掛鉤感到訝異，不要把政治人物與去中國化、中國化連在一起，這樣講很沒意思。他指出，小時候一千塊鈔票是蔣介石，後來拿掉了，大家還不是用得很習慣。

有立委表示，對於新台幣改版事件好像自從公布要民眾去投票選擇以來，反應很一般，投票數據很冷淡，有民眾直接說，現在各國的趨勢都是用電子貨幣、數字貨幣，一掃描，多少錢直接支付、收入，以後漸漸的直接用實質鈔票的機會越來越少。

有民眾以自己的實際經驗指出，他去到大陸旅行時，原本在台灣換了幾千元人民幣紙鈔帶去大陸，結果用的機會很少，有時候根本用不出去。他在大陸吃飯、搭車、住宿全部都是微信等電子掃描支付，若是沒有微信支付的台灣人，會找朋友代為電子支付或是信用卡支付，現在大陸要找到願意收現金人民幣的，實在是很少。

當初疫情期間，為了避免感染，大部份人都儘量不接觸，在支付上更是推廣電子支付的多。在飲食餐飲業上面，若是可以用電子掃描支付應該也是對飲食安全更好，都不知道民進黨政府為什麼要花大筆經費作新台幣改版這一件「逆趨勢」的事。

說真的，論起電子支付、數字貨幣的應用及推廣，台灣真是輸給大陸許多，在大陸上自阿里巴巴大企業，下至路邊乞丐或小攤商；小至三歲幼兒，上至「耄耋之年」長者都會用掃描電子支付，台灣還要大少筆改版印製新台幣，實在是令人無語。（圖翻攝網絡）