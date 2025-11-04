新台幣改版惹議／不是只有台灣在吵！美國、日本、印度紙鈔改版也鬧翻天

財經中心／師瑞德報導

新台幣即將迎來第七次「整形」！自1949年發行以來，每次改版不只換樣貌，更反映時代風貌與社會氛圍。從戰後穩定經濟，到現代強調防偽、永續與多元價值，紙鈔早已超越支付工具，成為台灣精神的象徵。這次改版，注定再掀話題。（圖／三立新聞網）

雖然說錢能解決的事情都算小事，不過，動到錢要改版，卻往往是整個國家社會的大事，即便對央行來說，只是每隔幾年就要執行的例行事務，法定貨幣一旦改版，總能瞬間掀起輿論波瀾，背後其實牽動政治權力、歷史記憶與經濟結構，往往演變成一場全國性辯論，網路論壇上，各方意見總是吵個不停。

從美國到日本，還有印度，都曾經因為鈔票改版引發話題，美國的Tubman肖像遲遲未上鈔、日本新鈔遭韓國抗議殖民歷史、印度更以「外科手術式廢鈔」重創經濟，足以證明，不是只有台灣人愛吵而已！2025年，在數位支付崛起與AI防偽技術普及的浪潮中，貨幣改版的討論比以往更加尖銳。不是哪個國家出了問題，而是每一張紙幣背後，都藏著一場關於「誰的歷史被記住、誰的聲音被忽略」的深層對話。

新台幣改版惹議，但放眼全球，從美國、印度到日本，各國法幣更新幾乎無一不掀起社會震盪。從肖像爭議、文化敏感，到實務混亂與經濟衝擊，鈔票早已不只是錢，更是政治與歷史記憶的戰場。（示意圖／PIXABAY）

美國：從Tubman肖像卡關到改得太像玩具鈔惹議

美國美元紙鈔改版的歷史橫跨一百六十年，截至2025年，美鈔共經歷六次重大改版，其中尤以尺寸調整與防偽機制革新影響最為深遠。

1929年，美國為節省印製成本與提升攜帶便利，將紙鈔尺寸縮小約三成，雖成功推動流通改革，卻讓當時許多收銀機、保險箱與鈔票存放設備「全面報廢」，民間怨聲載道。類似的情況也出現在1996年及2003年至2008年期間，當時因偽鈔氾濫，美國財政部展開大規模防偽升級工程，導入水印、微縮文字、安全線及變色墨水等新技術，並首度在紙鈔加入背景顏色。儘管這些措施有效遏止偽鈔問題，但也導致民眾初期辨識困難，部分商家甚至拒收新版鈔票，擔心「不會認」造成損失。

在設計方面，紙鈔上的圖像與符號也曾引發文化與審美爭議。例如2000年代推出的新版20與50元紙鈔分別採用綠桃色、紅藍色調，遭部分民眾嘲諷為「像玩具錢」，更有保守媒體批評「顏色媚俗、破壞美國傳統」。此外，每次改版都伴隨著數百萬台ATM與販賣機的程式與機構更新成本，被認為是「不必要的政府開銷」。

而在肖像爭議之外，也有關於紙鈔象徵符號的意識形態爭論。例如部分團體要求更多女性或少數族裔登上紙鈔，曾短暫發行的Susan B. Anthony 1美元硬幣（1979-1981年）就是一例，但因大小與25分硬幣過於相似，導致使用混淆，最終被迫退場。此外，關於是否保留傳統總統肖像也引起爭議，支持者認為代表穩定與傳承，反對者則主張應與時俱進、反映社會多元。

至於近年討論度較高的Harriet Tubman取代Andrew Jackson案，雖象徵種族與歷史正義，但也暴露出美國社會在面對歷史人物定位時的深層分裂。支持者認為，Tubman作為逃奴與反抗壓迫的象徵，其登上鈔票是對被壓迫群體的遲來肯定；但反對者則質疑是否過度政治化貨幣設計，甚至認為這是「取消文化」的一環。此案自2016年提出以來，歷經多屆政府角力，至今仍未正式實現，反映出美國在面對自身歷史傷痕時，始終難以取得一致共識。

日本：從婚禮紅包到販賣機 小爭議藏在日常裡

日本2024年7月發行的新紙幣（第七版），雖然被官方定調為例行性防偽升級，實際上仍在社會各層面引發不少波瀾。三款新鈔分別更換肖像：1萬日圓為澀澤榮一、5千日圓為津田梅子、1千日圓為北里柴三郎。其中最大爭議來自澀澤榮一，他雖被尊為「日本資本主義之父」，卻因生前支持日韓合併，遭到韓國抗日團體強烈反彈。2024年7月新鈔上路前夕，韓國民間團體甚至在駐韓日本大使館前示威，要求撤換肖像。

在日本國內，爭議則偏向文化與實用層面。由於民間忌諱將已故人物肖像用於婚禮賀禮，有三成受訪者認為澀澤肖像不適合包紅包，引發傳統與現代觀念的討論。實務上，最大困擾來自販賣機與售票系統尚未全面升級，新鈔剛發行時，全國仍有超過17萬台販賣機不支援，對民眾與觀光客造成使用不便。同時，網路上出現假訊息稱舊紙幣即將失效，雖遭央行緊急澄清，仍引起部分長者與鄉間民眾恐慌。

印度：一夕廢鈔全國癱瘓 釀成政經風暴

印度2016年由總理莫迪宣布的「廢鈔行動」，至今仍被視為全球最具爭議的紙幣改版之一。當時政府以打擊黑錢、假鈔與恐怖融資為由，突襲式廢除500與1000盧比紙鈔，瞬間讓全國86%的現金失效，導致銀行與ATM大排長龍、商家歇業、小農破產、婚禮取消，估計造成GDP損失超過150億美元。雖然官方強調此舉有助推動數位經濟，但經濟學者批評實施倉促，黑錢幾乎全數回流銀行，效果大打折扣，甚至被形容為「用錘子砸蒼蠅」。

不只政策本身引爆社會不滿，新版鈔票的設計與品質也引發批評。2000盧比紙鈔顏色俗艷、排版混亂，印刷還出現陰影與錯誤邊框，導致真假難辨。語言方面，紙鈔採用梵文數字並錯植烏爾都文，被指忽視穆斯林族群，引發法律訴訟與地方抗議。至於2023年廢止2000盧比鈔票，則相對低調，影響較輕，顯示政府在修正後趨於謹慎。但整體而言，印度的貨幣改版早已超越金融層面，成為全民生活與政治鬥爭的核心戰場。

