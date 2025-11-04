新台幣改版惹議／別動我的錢！7次整形都惹議 新台幣怎麼越變越有戲
財經中心／師瑞德報導
新台幣要換新面貌了！預計在2028年5月，我們手中的鈔票將會全部改頭換面，變成新的模樣。新台幣自1949年6月15日正式發行以來，包括這次在內，共經歷7次主要改版，涵蓋從早期軍事票券轉型到現代高科技防偽的演進。鈔票不僅代表財富流通，更象徵國家意識、社會價值與文化記憶，改的不只是紙張樣式，而是與全民生活息息相關的信任基礎，也因此，每一次法幣改版，幾乎都難以避免引來諸多爭議。
鈔票進化中 新台幣如何說出台灣故事
好不好奇，我們的皮夾、提款機，甚至是紅包袋裡的紙鈔，未來將會出現什麼樣的新面貌？根據央行規劃，這波改版將集中在紙鈔五種面額：100、200、500、1,000、2,000元，至於流通率較低的2000元與200元是否繼續發行，會再討論，另外我們熟悉的硬幣則不會一併改版。
那為什麼這次只改紙鈔，銅板不動呢？主要因為銅板改版效益不高，因為其面額較低、使用頻率高、庫存龐大，一旦全數改版，將耗費大量成本與時間，卻難以顯著提升辨識與防偽功能。相較之下，紙鈔是詐騙與偽造的主要目標，更有必要優先進行升級。
這次改版不只是「換個樣子」，而是集結科技、安全與文化象徵的全方位升級。央行指出，新版鈔票將導入世界最先進的防偽技術，包括動態視覺、光學變色、安全線與立體觸感設計等，讓民眾一眼就能辨識真假，徹底打擊偽鈔流通。同時，也考慮視障族群的需求，將放大數字與觸感標記強化，真正做到全民友善。
更值得一提的是，這次改版將首度啟動「公民參與機制」，成立「新臺幣鈔券主題諮詢委員會」，廣泛蒐集來自社會各界對於紙鈔設計的建議。央行解釋，委員會預計由11位到15位成員組成，由央行副總裁擔任召集人，其餘委員由央行遴選個領域傑出人士及代表，與央行共同擔任。
換句話說，未來你我或許都能參與決定新台幣會長什麼樣子。有別於過去以歷史人物為主角的設計方向，央行此次傾向納入更多台灣特色元素，像是本土動植物、自然景觀、文化資產，甚至高科技的晶圓片、國人自製人造衛星等等，反映台灣的時代精神與多元價值。
紙鈔升級不忘環保 ESG理念首度入幣
除了圖案改變，內核精神進一步提升，中央銀行此次特別強調，新台幣設計將緊扣ESG發展趨勢。除了設計上追求無障礙、共融與公平，印製材質也會全面改用更符合綠色標準的環保紙與油墨，導入節能製程，響應政府的淨零轉型政策。這將是台灣史上首波「永續設計」鈔票，也順應國際「綠色鈔券」潮流。
為了降低改版後可能造成的不便，例如民眾使用習慣一時改不過來，付錢的時候可能付錯，還有提款機等自動化設備必須調整出鈔程式與規格，央行很貼心地表示，新版鈔券的材質、主墨色以及尺寸將維持不變。
當第七版新台幣正式發行後，央行已預告：新版舊版將長時間並行流通，這不僅是考量環保與成本，更是貼近國際慣例的實務安排。換句話說，手中還有舊版鈔票的民眾完全不用著急，未來一段時間內照樣可以使用、存入或兌換，也不必擔心某天「紙鈔失效」的誤會發生。
這樣的安排，對於長期在海外生活的華僑、留學生或是曾經來台旅遊、還留有台幣現金的國外旅客來說，也是一大便利。即使短期內無法回台，也不用擔心手中的新台幣會因改版而變成「廢紙」。等下一次回台灣時，仍能安心使用或兌換，讓這次改版更顯得溫和有彈性，真正做到不打擾日常生活的流通安排。
某間在牯嶺街一帶開業已經30、40年的郵幣社業者就盛讚央行：「舊版的新台幣至今仍能去銀行兌換現在流通的貨幣，真的非常便民。」
紙鈔不只是錢 更是一面國家鏡子
新台幣自1949年發行以來，即將迎來第7個版本，每次改版幾乎都反映出台灣社會的變遷、政治風向與技術演進。尤其到了21世紀後，紙鈔不只是支付工具，更成為國家認同與價值觀的載體。
第一套橫式新台幣自1960年代起陸續發行，面額從1元到100元不等，正面多為孫中山肖像，背景搭配如鵝鑾鼻燈塔、西螺大橋、總統府等具象徵意義的地標。印刷上多採正面凹版、背面平版或雙面凹版，搭配古錢、中央、梅花等滿版水印，展現當時逐步升級的防偽技術。值得一提的是，1961年發行的壹圓券正面右側出現花蓮清水斷崖象鼻隧道，由雕刻師鮑良玉精細刻製，是早期新台幣中極少數以自然景觀為主圖的鈔票，象徵台灣現代化交通建設。該系列已於2002年全面停用。
到了1950年代中後期，第二版登場，增加了50元面額，紙鈔尺寸略縮小，加入螢光墨水作為新型防偽手段；同時，蔣介石的肖像也首次出現在部分面額上，象徵當時的政治中心意識逐漸滲透進鈔票設計中。
新台幣華三版（第三版）於1978年發行，是台灣鈔票從直式設計逐步過渡到橫式的重要階段。此版本的主要面額包括100元、200元、500元與1000元，統一尺寸為163×69毫米，採用橫式配置。設計上，正面圖案多為政治人物肖像，特別是蔣中正，而背面則融入台灣具代表性的地標與文化建築，如總統府、中正紀念堂與孔廟等，象徵政府與傳統文化的連結。色彩配置上以紅色、綠色與藍色為主軸，辨識度高。防偽功能也有所提升，導入定位水印與金屬安全線等技術，強化偽鈔辨識效果。整體而言，華三版不僅是台灣鈔券設計與印製技術的分水嶺，更是反映當時政治氛圍與國家象徵的重要版本。
1989年登場的第四版則象徵紙鈔設計邁入現代階段，全面轉為橫式，並統一規格為163×69mm。這一版的圖案走向文化與教育主題，例如500元背面出現孔廟，1000元則有教育意象。防偽方面導入了變色墨、微縮文字與彩虹印刷，設計也更為美觀大方。
新台幣設計走過的世代轉折
真正讓人印象深刻的，則是2000年的第五版「安一版」。這一版大膽捨棄蔣中正肖像，改以紅葉少棒隊（500元）、看地球儀的孩童（1000元）等圖案呈現「全民與未來」的象徵，引發去蔣爭議與社會熱議。紙鈔尺寸改為155×70mm，更易於攜帶。防偽方面大幅進步，首度加入光影箔膜與隱形文字。
2005年「安二版」則維持設計不變，專注於局部升級，像是紅外線偵測圖案與熒光纖維。2018年第六版則進一步優化細節，例如新增觸感標示幫助視障者辨識面額，色彩區分也更鮮明，例如200元改為鮮明綠色、100元則採鮮紅色調。
回顧這70多年來的新台幣演變，可以看到從政治權威到本土文化，從基本防偽到高階技術、從大幅調整到微調升級，每一張鈔票都不只是經濟工具，更是一面映照時代精神的鏡子。如今，央行即將推出的第七版新台幣，預計會進一步在防偽、安全、永續與設計識別上全方位升級，鈔票的模樣也將再次翻新，為未來世代寫下新的一頁。
更多三立新聞網報導
台塑四寶誰先翻身？謝金河點名南亞 AI帶旺記憶體＋載板雙引擎飛起來
普發現金只領1萬不夠看！8大公股銀行送好康沒在客氣 拿好拿滿上車囉！
比主委更大方！普發現金銀行再加碼 送現金、抽主機、利率翻倍全攻略
太可怕了！退休儲蓄將短缺十年以上 全球81%高齡族陷「長命又缺錢」
其他人也在看
普發一萬登記11/5開跑！分流順序、領取方式秒懂 7大銀行加碼一次看
「全民+1 政府相挺」普發現金一萬將上路，將採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」5種方式。登記入帳將在明（5）日起連續5天預登記，並在11月10日全面開放登記。《三立新聞網》整理分流順序、登記及入帳時間、銀行加碼資訊一文看懂！三立新聞網 setn.com ・ 56 分鐘前
遠航的飛機比台北的房子還便宜多了 法務部趕雙11公開拍賣2台MD客機
兩架遠東航空客機將在雙11被法務部行政執行署拍賣，兩架飛機底價合計，還買不起一...信傳媒 ・ 55 分鐘前
段宜康重磅力挺馬郁雯！他酸爆：曲棍球傳人
[NOWnews今日新聞]前三立記者馬郁雯確定將爭取民進黨台北市議員提名，新潮流大老段宜康將陪同今（4）日掃街拜票，發文表示力挺，引外界高度關注。對此，親藍粉專《不演了新聞台》狠酸，馬郁雯成為正宗曲棍...今日新聞NOWNEWS ・ 23 分鐘前
環保基金淪盧市府小金庫？周永鴻揭「7位數」畢業旅行...
論壇中心／綜合報導台中爆發非洲豬瘟，市府廚餘管理荒腔走板，環保局卻被揪出從環保基金、編列117萬明年要前往德國考察。民進黨台中市議員周永鴻質疑，環保局過去3年去了義大利、韓國、美國、日本、新加坡，今年還要去紐西蘭，明年用環保基金「小金庫」編117萬去畢業旅行?民視 ・ 53 分鐘前
《熱門族群》雷虎領頭衝 無人機族群勢頭旺
【時報-台北電】不明無人機從天而降，一度導致德國不來梅機場暫停航班升降，比利時境內多個軍事區域無人機目擊事件頻傳，無人機戰略價值與日俱增，連立陶宛也擬成立九所無人機訓練中心，展開無人機教育計畫，軍備競賽一觸即發，首當其衝的無人機概念股再成盤面焦點，無人機龍頭股雷虎（8033）帶頭衝，同為「台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）」成員的中光電（5371）、亞航（2630）、長榮航太（2645）也跟上飆逾2％。 除了海外無人機市場蓬勃發展，國內的無人機產業也在政府扶植下，快速成型，行政院日前還特別拍板「無人載具產業發展統籌型計畫」，計畫投入442億元，以四大推動主軸加速擴大，預期至2030年無人載具整體市場產值將高達到400億元。另根據Grand View Research 報告，2024年全球無人機市場已達731億美元，預計2025～2030年還將以14.3％複合年成長率持續擴張，市場相當龐大。 為搶占無人機商機，「台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）」吸引愈來愈多廠商卡位，規模持續擴大，其中尤以雷虎、中光電、神耀科技、經緯航太、亞航、長榮航太、佳世達在內的七家協同主席廠商時報資訊 ・ 56 分鐘前
資產今年暴增1.8兆！黃仁勳「賣股套現307億」 單日減持輝達2.5萬股
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳從6月起陸續減持輝達持股，至10月29日最後一筆交易完成，累計套現超過10億美元（約新台幣307億...FTNN新聞網 ・ 1 天前
北東濕涼 關島熱低壓走向待觀察
中央氣象署指出，今天(4日)天氣和昨天(3日)類似，受東北季風及華南雲系移入影響，水氣偏多，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較為持續，並有局部較大雨勢發生的機會，大台北平地下雨範圍也較廣，而桃竹苗、花蓮地區及中部山區則有局部短暫雨，中部、台東地區、恆春半島及南部山區亦有零星降雨，南部平地為多雲。 氣溫方面，北部、宜花地區天氣較涼，整天氣溫約攝氏19至25度，其他地區早晚也涼，中南部及台東低溫21至23度，高溫28至31度，中南部日夜溫差較明顯，請適時增添衣物，白天南北溫差大，南來北往也請多留意。 離島天氣：澎湖多雲時晴，氣溫22至24度；金門陰時多雲短暫雨，氣溫19至23度；馬祖陰短暫雨，氣溫17至18度。 風力方面，東北風偏強，台南以北、基隆北海岸、恆春半島沿海或空曠地區及各離島易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，活動請注意安全。 第25號颱風「海鷗」清晨2時中心位於鵝鑾鼻南南東方1310公里處，預測未來將向西通過菲律賓中部群島，再進入南沙島海面，後續朝越南方向前進，對台灣無直接影響。另外，關島附近海面生成熱帶性低氣壓，未來有發展為颱風的趨勢，清晨2時中心位於鵝鑾鼻東南東方3中央廣播電台 ・ 1 小時前
美元指數強逼近100 新台幣再貶快見30.8元
[NOWnews今日新聞]美元續強，美元指數一度來到99.84，亞洲主要貨幣兌美元走弱，新台幣兌美元今（3）日早盤再貶至30.79元，貶值4.1分，目前在30.78元盤整。美國聯準會（Fed）釋鷹，1...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
下半年升值蠢動 學者：赴美投資解壓
台灣在今年5月的匯率飆升到1980年代的高點，讓出口業、保險業苦不堪言，而央行作為子彈的緩衝資金水位也降低，讓下半年的匯率飆升風險再起，學者指出，若聯準會再度降息，匯率可能會出現劇烈波動。另有學者認為，華府要求台灣投資美國，有望放緩新台幣升值的壓力。中時新聞網 ・ 4 小時前
男持刀挾持前任 拒捕墜樓亡
35歲蘇姓男子疑因不滿23歲陳姓女友分手，2日晚間潛入陳女位於新北市三重區住處的停車場埋伏，持水果刀劃傷陳女及其胞姊，陳姊負傷向警方求救，蘇男則持刀挾持陳女至15樓頂樓，警方獲報到場，蘇男一度情緒激動持刀揮舞與員警對峙，最終墜樓身亡，所幸陳姓姊妹無生命危險。全案將依殺人未遂罪嫌移送新北地檢署偵辦。中時新聞網 ・ 4 小時前
排尿困擾多年 竟是三期攝護腺癌
75歲李先生多年來飽受排尿困擾，攝護腺特異抗原（PSA）持續偏高，兩度接受傳統隨機切片，皆未發現癌細胞。然而，PSA指數逐步上升，醫師建議進一步檢查，發現病灶位於傳統切片難取樣的攝護腺前區，確診為第三期攝護腺癌。中時新聞網 ・ 4 小時前
69歲退休公務員遭詐！600萬存款全沒了 絕望喊：被甜言蜜語騙了
退休公務員誤信投資廣告，千萬積蓄全被騙光！一名69歲的添田浩一（化名）在地方政府工作近40年，退休後又以再任用職員身分工作至65歲。手頭約有3000萬日圓存款，每月並領取20萬日圓年金，夫妻倆原本計畫過著平穩的晚年生活，卻被詐騙廣告話術，隨著投資金額越來越高，最終存摺的積蓄全沒了，讓他十分崩潰。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
黃明志捲命案！台AV女優突曝「3月被邀去大馬旅遊」揭恐怖內幕
台灣網紅謝侑芯日前到馬來西亞工作，未料卻傳出驟逝消息，且知名歌手黃明志也在場，讓她的死因引起外界揣測。而台灣知名AV女優翁雨澄（娃娃）回憶，自己也曾被邀去馬來西亞遊玩，還被邀請嘗試「那些東西」，雖然未指名道姓，但也讓網友將這件事跟黃明志連結起來。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
《美股》收盤速報:亞馬遜、輝達、美光帶頭衝 標普、那指、費半收高
【時報-台北電】由亞馬遜、輝達、美光等AI概念股領軍，周一(11月3日)標普500、那指、費半收高。亞馬遜漲4%，並創下收盤新高，OpenAI與Amazon Web Services達成380億美元運算量能協議，該結盟並將立即採用數十萬顆輝達GPU。資料中心業者Iren與微軟達成5年97億美元協議，將為微軟提供輝達GB300 GPU量能，亦給晶片股帶來提振，美光漲近5%，輝達漲逾2%，台積電ADR漲1.47%。Iren飆升漲11%。微軟宣布已獲川普政府的出口許可，可在阿拉伯聯合大公國引進輝達晶片。微軟並表示，到2029年底，在阿聯的投資總額將達到152億美元。 ★四大指數 美股道瓊下跌226.19點或0.48%，收47,336.68點。 S&P500上漲11.77點或0.17%，收6,851.97點。 NASDAQ上漲109.77點或0.46%，收23,834.72點。 費城半導體上漲42.31點或0.59%，收7,270.97點。 ★11大類股 非必需消費類股(SPLRCD)漲1.70% 科技類股(SPLRCT)漲0.39% 醫療類股(SPXHC)漲0.13% 公用事業類股(SPLR時報資訊 ・ 1 小時前
傳中國一年來首度詢購美國小麥，川習會後農貿解凍跡象升溫
【財訊快報／陳孟朔】外電引述知情人士透露，中國在停購逾一年後，首度向美方詢問12月至明年2月的美國小麥裝船檔期；前一週，中國已重啟對美大豆採購，市場解讀為川習會後農產品通道出現「先行解凍」。白宮於週末發布的情況說明書提到，中國承諾擴大對美農產品市場開放，並將取消今年3月加徵於美國小麥的關稅；若承諾落地，有望直接改善美麥對華報價競爭力，縮小與澳麥、加麥在運費與關稅上的價差。若詢單轉化為實單，後續料以軟紅冬麥(SRW)與硬紅冬麥(HRW)為主，對應中國餅乾、麵條及部分麵粉混配需求；配方端可望透過與黑海、澳洲來源的性狀互補，降低口糧與工業用粉的成本波動。航運面則以墨西哥灣與美西港口為出貨重心，裝船窗口指向年底至明年初的備貨期。詢購消息有利支撐芝商所小麥期貨近月價差與現貨基差，農貿氣氛改善亦可帶動穀物鏈評價修復。不過，黑海供應、南半球新作收成與美元走勢仍是壓抑反彈的外部變數，短線震盪料加劇。市場人士表示，農產品被視為中美經貿修復的「先遣隊」：若小麥關稅調整與詢單實現疊加，將與近期大豆追加採購形成共振，帶動貿易流向與配方結構邊際優化。財訊快報 ・ 46 分鐘前
廣告傳奇！高雄抓漏達人「陳財佑」現身母校 現況曝光
高雄正修科技大學1日晚間舉行60週年校慶活動，許多校友回娘家一同用餐，其中國民黨立委柯志恩前往會場逐桌致意，竟遇到現年64歲被視為高雄抓漏達人、抓漏傳奇的陳財佑，還拿著招牌黑白照合影，令網友直呼相當奇妙。鏡報 ・ 23 小時前
黃立成幣圈再被清算！帳戶淨值剩15萬美元
娛樂中心／李明融報導虛擬貨幣拋售潮持續，上月10日迎來史上最大爆倉，在24小時內清算價值高達192億美元的加密貨幣合約倉位，嚴重影響全球的虛擬貨幣投資人，當中包括不少名人，台灣知名幣圈投資人「麻吉大哥」黃立成在上一次的爆倉短短20天內損失約17億新台幣，然而他持續開合約增倉做多，仍不見幣圈回漲，根據鏈上數據顯示，黃立成的以太幣「ETH」（25 倍槓桿）與 HYPE多單（10 倍槓桿）於今天（3日）中午再次遭到部分清算，導致其實現了13.5萬美元（約415萬新台幣）的虧損。民視 ・ 18 小時前
最完整 iPhone 17 必開設定清單公開！新手老手都該改的隱藏功能總整理
【APPLEFANS 蘋果迷報導】剛入手 iPhone 17 的你，一定要先了解這幾項「 iPhone 17 必開設定 」！蘋果雖然在出蘋果迷 ・ 20 小時前
拿600萬去投資「以為能爽退休」 他翻開存摺兩眼一黑：錢幾乎被花光
拿600萬去投資「以為能爽退休」 他翻開存摺兩眼一黑：錢幾乎被花光EBC東森新聞 ・ 15 小時前
揭全球股市「關鍵五國」還沒漲完！謝金河曝1事：相信台灣的人有福氣
全球股市10月底收月線後，由半導體驅動的力量席捲世界。財信傳媒董事長謝金河發文指出，「晶片力就是國力」，表示今年表現最亮眼的市場幾乎都屬於半導體核心國家，其中南韓股市漲幅超過70%勇奪全球冠軍，日本日經指數衝破5萬點，台灣加權指數也名列前段班，並曝光半導體關鍵五國。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前