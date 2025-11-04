新台幣改版惹議／別動我的錢！7次整形都惹議 新台幣怎麼越變越有戲

財經中心／師瑞德報導

新台幣即將迎來第七次「整形」！自1949年發行以來，每次改版不只換樣貌，更反映時代風貌與社會氛圍。從戰後穩定經濟，到現代強調防偽、永續與多元價值，紙鈔早已超越支付工具，成為台灣精神的象徵。這次改版，注定再掀話題。（圖／三立新聞網）

新台幣要換新面貌了！預計在2028年5月，我們手中的鈔票將會全部改頭換面，變成新的模樣。新台幣自1949年6月15日正式發行以來，包括這次在內，共經歷7次主要改版，涵蓋從早期軍事票券轉型到現代高科技防偽的演進。鈔票不僅代表財富流通，更象徵國家意識、社會價值與文化記憶，改的不只是紙張樣式，而是與全民生活息息相關的信任基礎，也因此，每一次法幣改版，幾乎都難以避免引來諸多爭議。

新台幣即將迎來第七次「整形」！自1949年發行以來，每次改版不只換樣貌，更反映時代風貌與社會氛圍。從戰後穩定經濟，到現代強調防偽、永續與多元價值，紙鈔早已超越支付工具，成為台灣精神的象徵。這次改版，注定再掀話題。（圖／呂品逸攝）

鈔票進化中 新台幣如何說出台灣故事

廣告 廣告

好不好奇，我們的皮夾、提款機，甚至是紅包袋裡的紙鈔，未來將會出現什麼樣的新面貌？根據央行規劃，這波改版將集中在紙鈔五種面額：100、200、500、1,000、2,000元，至於流通率較低的2000元與200元是否繼續發行，會再討論，另外我們熟悉的硬幣則不會一併改版。

那為什麼這次只改紙鈔，銅板不動呢？主要因為銅板改版效益不高，因為其面額較低、使用頻率高、庫存龐大，一旦全數改版，將耗費大量成本與時間，卻難以顯著提升辨識與防偽功能。相較之下，紙鈔是詐騙與偽造的主要目標，更有必要優先進行升級。

這次改版不只是「換個樣子」，而是集結科技、安全與文化象徵的全方位升級。央行指出，新版鈔票將導入世界最先進的防偽技術，包括動態視覺、光學變色、安全線與立體觸感設計等，讓民眾一眼就能辨識真假，徹底打擊偽鈔流通。同時，也考慮視障族群的需求，將放大數字與觸感標記強化，真正做到全民友善。

更值得一提的是，這次改版將首度啟動「公民參與機制」，成立「新臺幣鈔券主題諮詢委員會」，廣泛蒐集來自社會各界對於紙鈔設計的建議。央行解釋，委員會預計由11位到15位成員組成，由央行副總裁擔任召集人，其餘委員由央行遴選個領域傑出人士及代表，與央行共同擔任。

換句話說，未來你我或許都能參與決定新台幣會長什麼樣子。有別於過去以歷史人物為主角的設計方向，央行此次傾向納入更多台灣特色元素，像是本土動植物、自然景觀、文化資產，甚至高科技的晶圓片、國人自製人造衛星等等，反映台灣的時代精神與多元價值。

紙鈔升級不忘環保 ESG理念首度入幣

除了圖案改變，內核精神進一步提升，中央銀行此次特別強調，新台幣設計將緊扣ESG發展趨勢。除了設計上追求無障礙、共融與公平，印製材質也會全面改用更符合綠色標準的環保紙與油墨，導入節能製程，響應政府的淨零轉型政策。這將是台灣史上首波「永續設計」鈔票，也順應國際「綠色鈔券」潮流。

為了降低改版後可能造成的不便，例如民眾使用習慣一時改不過來，付錢的時候可能付錯，還有提款機等自動化設備必須調整出鈔程式與規格，央行很貼心地表示，新版鈔券的材質、主墨色以及尺寸將維持不變。

當第七版新台幣正式發行後，央行已預告：新版舊版將長時間並行流通，這不僅是考量環保與成本，更是貼近國際慣例的實務安排。換句話說，手中還有舊版鈔票的民眾完全不用著急，未來一段時間內照樣可以使用、存入或兌換，也不必擔心某天「紙鈔失效」的誤會發生。

這樣的安排，對於長期在海外生活的華僑、留學生或是曾經來台旅遊、還留有台幣現金的國外旅客來說，也是一大便利。即使短期內無法回台，也不用擔心手中的新台幣會因改版而變成「廢紙」。等下一次回台灣時，仍能安心使用或兌換，讓這次改版更顯得溫和有彈性，真正做到不打擾日常生活的流通安排。

某間在牯嶺街一帶開業已經30、40年的郵幣社業者就盛讚央行：「舊版的新台幣至今仍能去銀行兌換現在流通的貨幣，真的非常便民。」

央行宣布啟動新台幣鈔券改版，為24年來首度調整，預計2年半後推出新版，導入高階防偽技術與永續製程。立委質疑浪費資源，央行強調改版關乎國家幣信與交易安全，現金仍為不可取代的支付工具，改版不涉政治、也非跟不上時代，而是超前部署。（圖／記者師瑞德攝影）

紙鈔不只是錢 更是一面國家鏡子

新台幣自1949年發行以來，即將迎來第7個版本，每次改版幾乎都反映出台灣社會的變遷、政治風向與技術演進。尤其到了21世紀後，紙鈔不只是支付工具，更成為國家認同與價值觀的載體。

第一套橫式新台幣自1960年代起陸續發行，面額從1元到100元不等，正面多為孫中山肖像，背景搭配如鵝鑾鼻燈塔、西螺大橋、總統府等具象徵意義的地標。印刷上多採正面凹版、背面平版或雙面凹版，搭配古錢、中央、梅花等滿版水印，展現當時逐步升級的防偽技術。值得一提的是，1961年發行的壹圓券正面右側出現花蓮清水斷崖象鼻隧道，由雕刻師鮑良玉精細刻製，是早期新台幣中極少數以自然景觀為主圖的鈔票，象徵台灣現代化交通建設。該系列已於2002年全面停用。

到了1950年代中後期，第二版登場，增加了50元面額，紙鈔尺寸略縮小，加入螢光墨水作為新型防偽手段；同時，蔣介石的肖像也首次出現在部分面額上，象徵當時的政治中心意識逐漸滲透進鈔票設計中。

新台幣華三版（第三版）於1978年發行，是台灣鈔票從直式設計逐步過渡到橫式的重要階段。此版本的主要面額包括100元、200元、500元與1000元，統一尺寸為163×69毫米，採用橫式配置。設計上，正面圖案多為政治人物肖像，特別是蔣中正，而背面則融入台灣具代表性的地標與文化建築，如總統府、中正紀念堂與孔廟等，象徵政府與傳統文化的連結。色彩配置上以紅色、綠色與藍色為主軸，辨識度高。防偽功能也有所提升，導入定位水印與金屬安全線等技術，強化偽鈔辨識效果。整體而言，華三版不僅是台灣鈔券設計與印製技術的分水嶺，更是反映當時政治氛圍與國家象徵的重要版本。

1989年登場的第四版則象徵紙鈔設計邁入現代階段，全面轉為橫式，並統一規格為163×69mm。這一版的圖案走向文化與教育主題，例如500元背面出現孔廟，1000元則有教育意象。防偽方面導入了變色墨、微縮文字與彩虹印刷，設計也更為美觀大方。

新台幣即將迎來第七次「整形」！自1949年發行以來，每次改版不只換樣貌，更反映時代風貌與社會氛圍。從戰後穩定經濟，到現代強調防偽、永續與多元價值，紙鈔早已超越支付工具，成為台灣精神的象徵。這次改版，注定再掀話題。（示意圖／PIXABAY）

新台幣設計走過的世代轉折

真正讓人印象深刻的，則是2000年的第五版「安一版」。這一版大膽捨棄蔣中正肖像，改以紅葉少棒隊（500元）、看地球儀的孩童（1000元）等圖案呈現「全民與未來」的象徵，引發去蔣爭議與社會熱議。紙鈔尺寸改為155×70mm，更易於攜帶。防偽方面大幅進步，首度加入光影箔膜與隱形文字。

2005年「安二版」則維持設計不變，專注於局部升級，像是紅外線偵測圖案與熒光纖維。2018年第六版則進一步優化細節，例如新增觸感標示幫助視障者辨識面額，色彩區分也更鮮明，例如200元改為鮮明綠色、100元則採鮮紅色調。

回顧這70多年來的新台幣演變，可以看到從政治權威到本土文化，從基本防偽到高階技術、從大幅調整到微調升級，每一張鈔票都不只是經濟工具，更是一面映照時代精神的鏡子。如今，央行即將推出的第七版新台幣，預計會進一步在防偽、安全、永續與設計識別上全方位升級，鈔票的模樣也將再次翻新，為未來世代寫下新的一頁。

台灣吸金力再現！經濟部投資審議會一日核准5件重大投資案，總金額逼近新台幣400億元。高通、科林兩大國際科技巨頭分別砸下百億級資金投資台灣，帶動半導體與IC設計升級；仁寶、富邦、藥華藥同步展開海外布局，展現台廠全球競爭力。（圖／記者師瑞德攝影）

央行宣布啟動新台幣鈔券改版，為24年來首度調整，預計2年半後推出新版，導入高階防偽技術與永續製程。立委質疑浪費資源，央行強調改版關乎國家幣信與交易安全，現金仍為不可取代的支付工具，改版不涉政治、也非跟不上時代，而是超前部署。（圖／記者師瑞德攝影）

更多三立新聞網報導

台塑四寶誰先翻身？謝金河點名南亞 AI帶旺記憶體＋載板雙引擎飛起來

普發現金只領1萬不夠看！8大公股銀行送好康沒在客氣 拿好拿滿上車囉！

比主委更大方！普發現金銀行再加碼 送現金、抽主機、利率翻倍全攻略

太可怕了！退休儲蓄將短缺十年以上 全球81%高齡族陷「長命又缺錢」

