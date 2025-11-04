新台幣改版惹議／吵翻天！從防偽升級到政治角力 四大爭議一次看懂

財經中心／師瑞德報導

新台幣即將迎來第七次「整形」！自1949年發行以來，每次改版不只換樣貌，更反映時代風貌與社會氛圍。從戰後穩定經濟，到現代強調防偽、永續與多元價值，紙鈔早已超越支付工具，成為台灣精神的象徵。這次改版，注定再掀話題。（圖／三立新聞網）

新台幣要換新了，卻讓全台又吵成一團。中央銀行於2025年10月23日宣布第七版新台幣改版計畫，預計2028年發行，是自2000年以來睽違24年的重大變革。雖然央行強調此次改版以「提升防偽安全性」為主要目標，但社會關注焦點卻早已偏離技術層面。

截至目前，這次改版已被歸納出4大主要爭議點，涵蓋政治象徵、預算分配、假鈔問題、數位支付等面向，每一項都牽動不同族群的敏感神經。想知道2025年這波新台幣改版到底吵什麼？一次看懂這4大關鍵爭點。

廣告 廣告

爭議一：政治象徵：去孫去蔣 再陷政治認同角力戰

新台幣的每一次改版，看似技術更新，實則往往成為政治象徵與國家認同的戰場。2025年10月，中央銀行公布第七版新台幣改版計畫，預計2028年正式發行，消息一出便再度激起「去孫中山、去蔣介石」的政治聯想。雖然央行強調本次改版以強化防偽、提升數位機器辨識率為主要目標，但立法院多位立委提出「不放政治人物」的訴求，輿論隨即熱議，從政壇延燒至社群平台，出現大量「誰該上鈔票」的討論。

事實上，這不是台灣第一次因鈔票肖像而陷入政治角力。2000年第五版「安一」改版全面撤除蔣介石肖像，當時就引發「去威權」與「去中國化」的大辯論。綠營與知識界將此舉視為台灣民主轉型象徵，反映本土價值與歷史修正的努力；藍營則認為是政治操作，刻意淡化中華民國正統歷史，甚至有人批評為「文化清洗」。

此次第七版改版，雙方立場再度鮮明。正方主張不放政治人物，是避免國家象徵淪為政黨工具。民進黨籍立委李坤城指出，台灣社會早已進入多元民主時代，將政治人物從鈔票中剝離，是對所有族群記憶的尊重，不再單一崇拜某位歷史領袖。他強調：「鈔票應該回歸技術性與象徵共融性，不該再延續威權時代遺緒。」也有文化學者表示，可考慮改以自然景觀、原民圖騰或科技發展象徵等，避免肖像選擇引發意識形態對立。

反方則認為這是一場有計畫的「歷史切割」。國民黨立委賴士葆質疑央行是在配合執政黨的政治方向，透過改版操作「去蔣去孫」，意圖進一步推動轉型正義與去中國化工程。他指出：「孫中山是國父，蔣介石是中華民國的重要建國者，拿掉他們就是要抹去中華民國歷史脈絡。」藍營輿論也質疑央行總裁楊金龍是否為爭取連任而政治配合，批評改版根本是「政權意志介入專業事務」，對此，央行總裁楊金龍在立院備詢時澄清：「絕對沒有為個人打算的考量」。

此外，也有網友擔心，若由官方決定的新肖像加入特定本土人物（如企業家張忠謀、社運人士鄭南榕等），恐怕將再次激起另一波「換臉風暴」，引發不同世代、族群間的認同衝突。部分中立聲音則呼籲政府應先建立明確、公開的圖案遴選標準，透過專業委員會與公民參與，避免爭議不斷。

央行目前的回應則偏向低調與技術導向。總裁楊金龍重申：「目前尚未進入設計階段，不放政治人物是諮詢意見之一，改版仍以防偽與機器辨識為首要考量。」但是否能真正排除政治干擾、達到社會共識，仍有待觀察。未來若設計方案納入轉型正義、公民參與等程序，勢必再掀新一輪象徵性戰場。

央行宣布24年來首次改版新台幣鈔券，預計2年半內發行。新版將導入三項防偽技術並兼顧ESG永續理念，平均印製成本每張提高1.5元。設計將納入公民參與，圖案方向由諮詢委員會決定。現金仍為應對極端情境與保障弱勢的重要支付工具，央行強調改版無政治考量。（圖／記者師瑞德攝影）

爭議二：預算分配：一改就要500億？改版花費惹議

現在鈔票用得好好的，為什麼要改？亂花錢？不准！反對者質疑，在民生壓力高漲、公共預算吃緊的情況下，是否真有必要動用數十億公帑做出非急迫性的更新。有立委抨擊：「這筆預算如果拿來補助托育或長照更有感。」也有輿論指出，改版本應專業主導，但預算規模大、執行年期長，恐成政治操作與資源分配爭議的溫床。

針對第七版新台幣改版預算約50億元引發的「浪費」質疑，中央銀行總裁楊金龍於2025年10月28日出席立法院財政委員會時，多次強調：「現在不改版，以後成本會更高。」他指出，現行第六版紙鈔自2000年啟用至今已達24年，遠超國際平均的11至21年改版週期，若繼續拖延，不僅原料與防偽技術更新成本會上漲，未來偽鈔風險、印刷設備汰換等支出也將更為沉重。

楊金龍並澄清，外界流傳的「500億元改版經費」為2017年估算，當時包含硬幣改版與全面更新機具，與本次僅紙鈔印製與回收的50億元首年預算無關。他進一步說明，新版紙鈔單張成本為5元，較過去的3.5元增加約1.5元，主因是材質與印刷技術升級，「雖然每張鈔票貴了一點，但現在做比未來臨時應變更有效率，也更省錢」。

針對立委質疑此舉為政治操作、預算編列過高，楊金龍回應強調：「這是必要的技術汰舊換新，並無政治考量。」央行當日新聞稿也同步說明，改版將採逐年汰換方式進行，配合新舊鈔並行政策，避免造成市場衝擊。這番回應被視為是對外界「花錢換新鈔」批評的正面回擊，雖未完全平息爭議，但在政策上已釋出更多透明訊息。

央行宣布24年來首次改版新台幣鈔券，預計2年半內發行。新版將導入三項防偽技術並兼顧ESG永續理念，平均印製成本每張提高1.5元。設計將納入公民參與，圖案方向由諮詢委員會決定。現金仍為應對極端情境與保障弱勢的重要支付工具，央行強調改版無政治考量。（圖／記者師瑞德攝影）

爭議三：假鈔問題：中國偽鈔擾亂金融秩序？央行澄清沒這回事

新台幣第七版改版計畫公布後，網路上隨即流傳「中國國家級偽鈔大舉流入台灣」的說法，聲稱央行此時推動改版「另有隱情」，甚至與洗錢防制、反滲透操作有關。有人聲稱假鈔已混入市面、透過郵局或銀行流通，呼籲「若不改版，台灣經濟將崩潰」。

對此，中央銀行總裁楊金龍於10月28日赴立法院財政委員會報告時明確回應：「偽鈔問題被誇大，目前新台幣偽鈔比例極低。」央行內部統計指出，全台實際流通約50億張紙鈔，過去三年年均偵測偽鈔數僅約250張，換算為每百萬張僅0.05張是假鈔，比例僅0.00005%，遠低於歐美國家，如美國約0.01%、歐元區更高。央行澄清，此次改版是定期技術升級，非針對特定威脅，也與任何國家無關。

儘管央行迅速澄清，部分媒體與網友仍將焦點放在「中國製假鈔是否可能成為金融戰手段」，質疑官方低估風險。有民代甚至呼籲「應全面公布過去三年偽鈔來源與流通熱點，並要求央行建立公開追蹤機制。

支持者則認為，即便偽鈔數量低，仍有必要透過改版強化防範。有網友表示：「250張是假，但1張就能害一個攤販受害，不能等到大爆發才補破網。」

央行多次強調，「啟動鈔券改版的目的之一即是強化防偽，這也是多數國家改版的目標。鑑於我國現行鈔券已使用約24年，已超過許多國家改版的間隔，且現今印刷技術進步，以彩色數位輸出、黏貼亮光物質等方式印製偽鈔較以往容易。未來新版鈔券將採用更直觀，具快速變化及色彩切換效果的動態安全防偽特徵，例如動態變色油墨、動態光影變化箔膜、動態窗式安全線等。這將大幅提高偽造難度，使現金交易更加安全。」

央行預告，在防範偽鈔方面，除提高破案獎金最高限額至250萬元外，並協助警檢調加強查緝，制定「新臺幣圖文商品避免與真鈔混淆之規格指引」，以及積極向全民宣導偽鈔辨識方法。

央行宣布24年來首次改版新台幣鈔券，預計2年半內發行。新版將導入三項防偽技術並兼顧ESG永續理念，平均印製成本每張提高1.5元。設計將納入公民參與，圖案方向由諮詢委員會決定。現金仍為應對極端情境與保障弱勢的重要支付工具，央行強調改版無政治考量。（圖／記者師瑞德攝影）

爭議四：數位支付：行動支付橫掃街頭 誰還在用現金？

新台幣第七版改版計畫公布後，在網路上迅速分化出兩大陣營。一派反對者主張，在電子支付盛行的2025年，改版印鈔是「時代倒退」，認為「明明都在掃碼了，還花50億換鈔，是公帑浪費」；另一派則表態支持改版，理由是懷疑偽鈔集團早已蠢蠢欲動，升級防偽有助於穩定金融秩序。更有贊成者直言：「現在反對聲量太一致，很可疑，會不會是戳到誰的痛處？甚至有勢力在帶風向？」

針對這類說法，中央銀行也首度正面回應。央行表示：「本行尊重各界意見，但即使電子支付流行，現金仍無可取代，特別是在保障隱私、照顧弱勢族群與因應突發情境方面。」

央行進一步指出，根據國內外實證數據，電子支付的普及與實體現金流通之間，並沒有絕對的替代關係。以台灣為例，儘管2025年電子支付滲透率已超過80%，但現金流通總量仍未見下降，反而因地緣政治、低利率與疫情等不確定因素，高面額紙鈔的需求有增無減。央行表示：「民眾持有現金的目的，更多是為了備用、安全與穩定感。」

不論電支如何發展，現金具備其他支付方式無法取代的特性。首先，現金交易不留紀錄，在保護個人隱私上有獨特優勢；其次，在系統當機、網路斷線等極端情境下，現金是唯一可靠的支付工具；此外，對於尚未被納入金融體系的弱勢族群而言，現金仍是他們唯一可用的支付形式。

央行補充，改版是經過長期審慎規劃，目的是「維護國家幣信，並保障民眾交易安全」，完全符合國際發展趨勢，並無任何特殊政治或安全意圖。

新台幣第七版改版，無論是鈔票上的人選、50億元的預算，或在數位時代中實體現金的定位，每一項爭點都牽動著不同立場與世代的敏感神經。支持者強調改版是保障金融安全的必要行動，反對者則憂心成為政治工具、資源錯置的象徵。央行正不斷透過更開放透明的設計過程，取得社會共識，讓這場貨幣改版能真正穩定落地、化解爭議。

央行宣布啟動新台幣鈔券改版，為24年來首度調整，預計2年半後推出新版，導入高階防偽技術與永續製程。立委質疑浪費資源，央行強調改版關乎國家幣信與交易安全，現金仍為不可取代的支付工具，改版不涉政治、也非跟不上時代，而是超前部署。（圖／記者師瑞德攝影）

新台幣第七版改版計畫公布後，引發社會廣泛關注與四大爭議，包括政治象徵、預算分配、假鈔疑雲與數位支付時代的現金角色。雖央行強調此為防偽升級與例行汰舊，但從藍綠角力到網路輿論，各界對改版的目的與必要性，意見嚴重分歧。（圖／翻攝自台灣事實查核中心網站）

更多三立新聞網報導

台塑四寶誰先翻身？謝金河點名南亞 AI帶旺記憶體＋載板雙引擎飛起來

普發現金只領1萬不夠看！8大公股銀行送好康沒在客氣 拿好拿滿上車囉！

比主委更大方！普發現金銀行再加碼 送現金、抽主機、利率翻倍全攻略

太可怕了！退休儲蓄將短缺十年以上 全球81%高齡族陷「長命又缺錢」

