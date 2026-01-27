新台幣改版是央行浪費錢？專家稱金融保衛戰：攸關台灣生存關鍵

中央銀行今（27）日上午10點舉行記者會，說明新台幣鈔券改版內容，將以「臺灣之美」作為系列主題。只不過去年宣布改版消息一出，就有不少網友質疑浪費錢。不過，花蓮一名老師有不同看法，你以為央行在浪費錢？其實這是一場「金融保衛戰」！

新台幣紙鈔即將改版。（資料照／中天新聞）

前花蓮縣國小老師劉哲瑋今日在臉書發文，央行公布一個新消息：新台幣準備進行更換，結果很多人都在社群媒體上留言罵「浪費錢」…但大家知道，央行裡的人每一個都是經濟學專家，他們會做浪費錢的白痴事嗎？其實除了美觀，貨幣改版背後隱藏著一個攸關台灣生存的關鍵，「貨幣信用與國家安全」。

劉哲瑋說明，央行藉由這次改版，可以透過大規模回收舊鈔，其中有一件事非常重要，「精準統計流通中的偽鈔比例與分布」。他形容這就像是幫國家的金融血液做一次「全面健檢」。大家可能覺得幾張假鈔沒什麼，但如果偽鈔比例超過警戒線，國際社會對新台幣的信任度會崩盤。

劉哲瑋解釋，台灣是出口導向經濟，新台幣的貨幣信用會直接影響進出口成本。如果偽鈔比例上升，國際銀行對新台幣的清算就會變得謹慎，甚至調高匯兌成本，這會轉嫁到每個民眾的購買力上。一旦國際對新台幣的信任動搖，我們出國換匯、企業進口民生物資的成本都會飆升，最後受害的是每個人的錢包。

劉哲瑋舉例，歷史上真的有國家曾經試圖以偽鈔破壞當時歐洲金融中心，那就是英國貨幣英鎊！二戰時納粹就曾印製大量假英鎊企圖癱瘓英國經濟，這項行動被稱為「伯恩哈德行動」（Operation Bernhard），納粹印製大量假英鎊企圖癱瘓英國經濟；近年則有北韓印製「超級美鈔」擾亂全球金融的案例。

新台幣面額主題開放全民票選。（圖／中天新聞）

劉哲瑋提到，過去也有不少研究與報導指出，對台灣最具威脅的攻擊之一，就是利用國家級的印刷技術，散佈足以亂真的偽鈔來引發物價波動與社會恐慌。

分析以上情況，劉哲瑋最後回到問題核心，「換鈔真的很浪費錢嗎？」他表示央行其實是「國庫金雞母」（當然這種賺錢方式學界有不同看法），央行年度盈餘繳庫在2025年上繳國庫超過2,000億元。央行總裁楊金龍任內的 2018 年至 2023 年間，央行累計已為國庫賺進超過1兆604億元。

而央行估計新台幣全面改版的成本，若以每年更換10億張鈔票計算，一年預算約為50億元。預計新鈔單張成本將因升級防偽技術，每張印刷成本從3.5元提升至約5元。結論：央行一年賺的錢（2,000億）足以支付40年的換鈔預算。換言之，為了維持貨幣信用與金融安全所投入的成本，僅佔其獲利的極小部分。

劉哲瑋指出，現行新台幣已經有24年未改版，在20多年前，我們甚至還沒有智慧型手機，如今高階掃描與印刷技術普及，防偽門檻若不提高，風險會幾何倍數增長。

中央銀行總裁楊金龍。（資料照／中天新聞）

最後劉哲瑋呼籲，請支持央行專家的決定，他們以智慧來守護新台幣的安全，並且在民主體制中公開這項行動，讓全體國人知道成本是多少，這些都是正確的，他們在幫我們顧荷包啊！

