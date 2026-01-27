新台幣改版票選啟動 陳偉杰力推淡水之美上鈔票

（記者陳志仁／新北報導）中央銀行宣布推動新台幣鈔票改版，並確定新版鈔券設計不再納入政治人物，改以「臺灣之美」為主軸，27日同步啟動面額主題票選；對此，國民黨新北市議員陳偉杰表示，此舉有助國幣設計回歸文化與土地價值，並呼籲新北市政府把握契機，積極爭取讓「淡水之美」躍上國幣。

圖／今年即將通車的淡江大橋，認為是最具代表性的城市意象之一。（民眾提供）

陳偉杰指出，自己早在市議會總質詢時，便要求新北市政府「全體動起來」，全面盤點新北具代表性的城市意象與建設成果，爭取在國幣改版中展現「新北之美」；國幣不僅是交易工具，更承載國家形象、文化記憶與社會價值，設計內容應反映人民的生活經驗與土地情感，而非聚焦於特定人物。

圖／新北市議員陳偉杰呼籲新北市政府把握契機，積極爭取讓「淡水之美」躍上國幣。（新北市議員陳偉杰提供）

陳偉杰認為，新北市長期在重大的公共建設、工程技術與城市治理上，累積豐厚成果，具備高度辨識度與國際能見度，卻經常在國家級象徵與文化呈現中被忽略；市府應把握此次鈔票改版的重要時機，提出具體策略，而非被動等待中央決定。

陳偉杰特別點名今年即將通車的淡江大橋，認為是最具代表性的城市意象之一，淡江大橋不僅是世界最大單塔不對稱斜張橋；更結合工程力學、美學設計與淡水夕照的自然景觀，兼具技術高度與文化深度，充分展現新北市在工程實力、工藝精神與城市美學上的整合能力。

陳偉杰說，淡江大橋不只是交通建設，更是一項融合設計、工藝與土地情感的公共作品，若能透過國幣呈現，有助向國內外展現台灣與新北在現代建設與文化美學上的成熟度，也能強化市民對城市的認同感；呼籲市民踴躍參與「臺灣之美」票選活動，讓台灣的美好、新北的驕傲，有機會躍上國幣、被世界看見。

