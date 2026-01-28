新台幣改版花50億前立委質疑：不如用作社福 軍公教退撫

中央銀行啟動新台幣鈔券改版，將揮別過去鈔券等圖案，迎來「台灣之美」嶄新主題。央行也表示，在確定主題過後的兩年半，新版鈔票將會正式上路，預計製作成本每張5元比舊版的貴出1.5元。對此，國民黨前立委孫大千指出，這議題在過去就已討論過非常多次，最終都因爲成本太高決定不改版，且新台幣改版議題也相對不迫切，不如把這50億用作社福方面，以及完善軍公教的退撫制度等。

有關對新台幣改版議題，孫大千27日在政論節目《新庶民大頭家》中指出，其實這議題過去國民黨執政時代就已經討論過很多次，但後來之所以沒有改版，也就是因為成本太高，再三衡量後認為成本效益不符合大家期待。雖然現在央行說第一階段成本只需要50億，孫大千也表示自己相當存疑，「當年我們算的時候就不只是50億了」，正是因為這樣，所以後來就決定不改版。

孫大千進一步說明，坦白說現階段也沒有一定要改版的需求，如果這50億、甚至比50億更高的錢，民進黨都可以花得毫不手軟，那在野黨這次總預算裡頭，也提出很多訴求，比如幫軍人加薪、幫軍公教的退撫制度完善等，「這些東西花的錢，恐怕也不過就是100億」，若民進黨可以花這麼多錢做新台幣改版，那為何不能把這筆錢用來做其他的事？

孫大千強調，總預算是有排擠效用（Crowding Out Effect）的，今天你把50億用到這裡，別的地方就會少50億，「如果我在這裡省下50億，那我就可以把這50億，用到社福、警消和軍人待遇的提高與改善等」。

「錢不是無限的生出來的」，孫大千也批，民進黨無限生錢的方法，其實都是跟我們未來借錢，讓子孫負債，這是民進黨現在的玩法。孫也表示，這50億是否真為必要花費，可以重新來做思考，更重要的是接下來還會時常使用紙幣嗎？全世界各國現在都在走第三方支付，有手機、有Apple Pay等各種支付方式，認為數位貨幣以及第三方支付，這才是整個主流的趨勢。

