新台幣改版謠言大全：500億成本、偽鈔陰謀、動物園風格

發佈：2025-12-09

睽違24年，台灣新台幣改版在即，消息一出，各式各樣的謠言又悄悄冒出頭。從「換鈔要花 500 億」的驚人數字，到「中國囤積偽鈔」的陰謀論，甚至還有人拿出一組「動物園風格」的樣式，暗指新版鈔票超醜？

本週由台灣事實查核中心總編輯陳偉婷帶大家分析，拆解新台幣相關謠言，偉婷也提醒，在政策討論中，網路風向、陰謀論、錯誤脈絡往往容易讓議題走偏，提升公共議題的討論品質是你我責任，首要之務是掌握有公信力的證據，基於事實出發，不被情緒與謠言牽著走。

