新台幣改版 孫中山、蔣中正退休

不只「4個小朋友」，國父孫中山、前總統蔣中正都將「退休」！中央銀行27日宣布，新台幣改版將由民眾以網路參與投票，從12種面額主題中凝聚共識，值得注意的是，12種主題沒有政治人物，意味著孫、蔣兩人都不會再出現在新台幣上，新鈔預計民國117年下半年問世。

中華隊在世界棒球12強賽奪冠後，賴清德總統曾允諾將500元紙鈔換為中華隊圖案，但鈔券改版茲事體大，後來改發紀念幣。不過央行是有在評估改版事宜，主因是新台幣已24年沒有改版，相較其他國家來得久，需要適時升級防偽功能，因此強調此時改版很合理。

央行27日跨出改版重要一步，宣布於央行網站開啟「台灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，12種主題分別是和諧共融、永續發展、運動精神、藝術美學、建築之美、科技創新、民俗節慶、工藝之美、島嶼生態、保育植物之美、保育動物之美及女性的光輝，開放民眾網路投票，即日起至2月13日下午5時止。方式為每個通過電子郵件信箱驗證者，限投票1次，最多可票選5項主題。

央行發行局長鄧延達表示，英國、丹麥及瑞士的鈔票改版，都透過網路票選徵詢民眾意見，歐元區、加拿大、紐西蘭及韓國則是透過網路抽樣調查，此次我國鈔票改版則會先啟動網路票選，在主題確定之後，由中央印製廠著手設計圖稿，並報請行政院核定。

至於是否票選第一就會中選？鄧延達說，鈔票設計很複雜，既要防偽也要系列感，過去瑞士鈔票改版時，票選第一名的圖案其實沒採納，反而用第二名，主要是基於印刷與防偽的雙重考量，會由15人組成的鈔券改版諮詢委員會開會討論，後續再對外報告。

鄧延達表示，圖案確定之後，就會進入採購原物料階段，再來是製版量產、調校ATM及相關宣導，最後才走到正式發行階段，前後大概會歷時2年半，「我們現在是徵詢民意階段，改版是大工程，大家稍安勿躁」，央行會一步步徵詢民意，執行該有的法定程序。央行昨晚表示，首日參與人數已破萬，民眾對鈔券改版議題高度關注。

至於改版要花多少錢？鄧延達說，新版鈔券每張印製成本5元，比當今鈔券成本增加1.5元，要等後續發行量確認後，才能估算改版總成本。央行曾試算新台幣全面改版要花500億元，其中硬幣就占了400億元，此次僅5種紙鈔面額改版，成本可大幅下降。