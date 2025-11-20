新台幣改版 盧秀燕批中央錢太多

台中市長盧秀燕20日指出，挑這時機改版新台幣，是「中央錢太多撒幣」。（陳淑娥攝）

中央銀行暌違24年宣布新台幣改版，初步估算首年成本約50億元，台中市長盧秀燕20日在議會備詢時表示，美台關稅問題未解決、國際間還有戰爭，加上地方財政艱困、窮兮兮，包括中低收津貼、營養午餐等都被砍，遠比新台幣改版重要，挑這時機改版，反讓人民認為「中央錢太多撒幣」。

台中市議員張瀞分昨在議會市政總質詢指出，中央每年將花50億元改版新台幣，但台灣正受美國關稅衝擊，企業、勞工苦不堪言，「中央是吃飽太閒」，新台幣改版費若能補助台灣經濟，不是比較好嗎？

盧秀燕表示，國家發行新票券或新鈔是非常重要的事，要很慎重，最重要是成本很高，由於會進行龐大的發行跟回收作業，可能10年都沒辦法完成，而整個印製過程還要防偽，每張鈔票成本高出想像，可以說價值不菲。

盧秀燕指出，美台關稅問題尚未解決，國際間還有戰爭，包括石油、天然氣等價格還在上漲且不穩定，加上匯率問題，目前地方又窮兮兮，人民嗷嗷待哺，中低收入津貼被砍、學校沒冷氣吹、營養午餐沒了補助，這些遠比現在急於改版新台幣更重要，聽說發行第一波需要50億元，且不知要搞幾年，讓人民有「中央錢太多撒幣」的感覺。

盧秀燕強調，新台幣不是不能改版，當國家富強、財政有餘，有很多閒錢時，是很好的改版時機，但目前國際關係緊張，地方財政窮困，又要增加那麼多的國防預算，中央卻要印鈔撒幣，觀感不太好。