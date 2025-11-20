新台幣改版 盧秀燕表態：地方財政艱困 中央撒幣觀感不好

台中市長盧秀燕指出，美台關稅問題未解決、各國還有戰爭，加上地方財政艱困，這時機新鈔改版，反讓人民認為中央錢太多灑幣感覺。（陳淑娥攝）

中央銀行將進行新台幣改版，預計從2028年開始，每年將花50億。台中市議員張瀞分20日在議會詢問市長盧秀燕看法。盧秀燕指出，美台關稅問題未解決、各國還有戰爭，加上地方財政艱困，中低收津貼、營養午餐等被砍，這些遠比換新鈔重要，這時機新鈔改版，反讓人民認為中央錢太多撒幣感覺。

張瀞分指出，中央每年將花50億改版新鈔，但台灣正受美國關稅衝擊，勞工苦不堪言，大家都認為吃飽太閒，改版費若能補助台灣經濟，不是比較好嗎？

盧秀燕表示，國家發行新票券或新鈔是非常重要的事，也要非常慎重，最重要是成本很高，因為會進行非常龐大的發行跟回收，可能10年都沒辦法發行完畢跟回收，因為整個印製要防偽，每張鈔票成本高出想像，價值不斐。

盧秀燕指出，國家要全面換發新台幣，但現在時機不好，美台關稅問題尚未解決，各國還有戰爭，石油、天然氣還在上漲不穩定，以及匯率問題，地方又窮兮兮，聽說明年要發行的第一波需要50億，不知要搞幾年，民眾有點中央錢太多撒幣感覺。

盧秀燕強調，地方現在財政非常辛苦，人民嗷嗷待哺，中低收入津貼被砍，學校沒冷氣吹，營養午餐沒補助，這些都比現在急於換發新鈔更重要，發新鈔不是不能發，而是要選時機，國家富強財政有餘時，有很多閒錢是很好的發放時機，但目前國際關係緊張，地方財政窮困，又要增加那麼多的國防預算，地方窮兮兮，中央卻印鈔撒幣，觀感不太好。

