新台幣改版！館長拍片比中指「建議改這版」 網酸：你比較適合人民幣

政治中心／程正邦報導

新台幣改版，館長po片朝鏡頭比中指表達不滿。（圖／翻攝自飆捍臉書）

中央銀行近日正式啟動新台幣鈔券改版計畫，並首度開放民眾線上票選面額主題，引發社會各界關注。然而，向來敢言的網紅「館長」陳之漢對此似乎頗有微詞，日前在社群平台發布一段比中指的挑釁影片，並自行合成一張面額「8700」的嘲諷版鈔票，引發網友強烈反彈，紛紛留言酸爆：「你比較適合人民幣。」

央行推「台灣之美」選拔：12 大主題邀民共襄盛舉

為了提升防偽技術並與國際永續趨勢接軌，央行本次改版以「台灣之美」為核心，從人文、藝術、自然、科技及建築五大面向切入，彙整出 12 項主題供大眾投票，包含：

廣告 廣告

* 人文與精神： 和諧共融、運動精神、民俗節慶、女性的光輝。

* 環境與永續： 永續發展、島嶼生態、保育植物之美、保育動物之美。

* 創意與美學： 藝術美學、建築之美、科技創新、工藝之美。

民眾可於 1 月 27 日至 2 月 13 日 期間參與線上票選，結果將作為未來新鈔設計的重要參考。

館長將自己的中指肖像合成到8700面額鈔票上，遭網狂酸洗版。（圖／翻攝自飆捍臉書）

館長「中指版」鈔票惹議 諷刺不成反遭圍剿

面對央行的改版美意，館長陳之漢在臉書分享一段短影音，標題寫道「民進黨我建議改這版」。影片中，他對著鏡頭用力比出中指，隨後畫面切換至一張印有他比中指照片、面額標記為「8700」的合成鈔票，試圖以諧音與手勢諷刺時政。

然而，這段影片並未獲得預期的共鳴，反而引來大量負面評價。許多網友留言痛批：「越活越退步，只剩這種低級嘲諷？」、「為了流量把自己變得這麼可悲」。更有不少人針對他近年政治立場的轉變猛酸：「怎麼不建議人民幣改版？那邊你現在比較熟」、「你比較適合人民幣，建議去那邊推廣你的 8700 概念」。

更多三立新聞網報導

館長GG了！直播賣中國酒喊「台灣沒這種價格」 最重恐挨罰50萬

完蛋了！館長直播賣中國酒 新北財政局：已進入行政調查程序

幫黃國昌找出路！詹凌瑀提他「1功力」：跟館長去中國帶貨

新聞內幕／公布無辜裝潢包商前科個資 館長直播霸凌害人輕生

