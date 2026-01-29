新台幣改版 「12主題」最喜歡哪個？最新網路投票曝

新台幣鈔券啟動改版，將揮別過去鈔券上的小學生等圖案，迎來「台灣之美」嶄新主題。央行發行局表示，已擬訂12項新版鈔券面額主題，開放民眾於央行官方網站「台灣之美系列鈔券面額主題票選活動專區」進行網路票選，擴大民眾參與，完成投票還可抽限量馬年生肖套幣。入口網站《Yahoo奇摩》針對「 新台幣改版，你最喜歡哪個主題？」進行網路投票，截至29日晚上，結果顯示，37.2%網友選擇和諧共榮：多元族群包容、互助精神；24.2%島嶼生態：多樣氣候孕育的獨特自然魅力；23.2%保育動物之美：如石虎、黑熊等珍稀生物多樣性。

入口網站《Yahoo奇摩》28日起針對「新台幣改版，你最喜歡哪個主題？（最多複選五項）」進行網路投票，截至29日晚上11點30分，已有4300人參與投票，目前網路投票仍在進行中，37.2%網友選擇和諧共榮：多元族群包容、互助精神；24.2%島嶼生態：多樣氣候孕育的獨特自然魅力；23.2%保育動物之美：如石虎、黑熊等珍稀生物多樣性；18.5%選擇永續發展：淨零碳排、綠色製造、對未來世代的責任；18.3%民俗節慶：承載文化記憶與社會凝聚力的節日；16.4%保育植物之美：強調人與環境共生、守護自然的意識。

還有16.6%選擇建築之美：結合科技、工程與永續的地標（如：台北101綠建築）；14.2%選擇運動精神：棒球、羽球等國際賽事表現與團隊韌性；12.8%科技創新：半導體「護國群山」、國際競爭力的戰略資產；9.5%藝術美學：反映土地情感的藝術作品（如：陳澄波、黃土水）；8.4%工藝之美：木雕、編織、藍染等技藝的文化價值；7.6%選擇女性的光輝：反映性別平權進程與女性的專業韌性。

