新台幣新版鈔券何時發行？央行說明7大流程

▲中央銀行「臺灣之美」系列鈔券面額主題，即日起開放網路票選。央行表示，首張新版鈔券於主題擇定後最快在兩年半發行。（圖／記者陳明安攝）

[NOWnews今日新聞] 中央銀行「新台幣鈔券改版案」已於114年10月23日正式啟動，新版鈔券將以「台灣之美」作為系列主題，並宣布將採取網路票選模式，讓決策過程兼具民意與專業，至於何時會發行？央行發行局長鄧延達表示，目前為徵詢民意的階段，預估首張新版鈔券於主題擇定後，最快在兩年半發行，換算下來最快時間落在2028年8月中下旬。

中央銀行今日召開「台灣之美鈔券面額主題票選記者會」，央行發行局長鄧延達宣布啟動「台灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，並公布「台灣之美」相關12項面額主題，包括和諧共融、永續發展、運動精神、藝術美學、建築之美、科技創新、民俗節慶、工藝之美、島嶼生態、保育植物之美、保育動物之美及女性的光輝。

鄧延達指出，新鈔改版系列進行網路票選活動，旨在提升民眾參與度和社會認同，讓決策過程兼具民意與專業，也符合世界主要各國實務經驗，每個通過電子郵件信箱驗證的民眾限投票1次，最多可票選5項主題，票選活動期間為115年1月27日10時起至2月13日17時止。

▲中央銀行「臺灣之美」系列鈔券面額主題，即日起開放網路票選。首張新版鈔券於主題擇定後最快在兩年半發行。（圖／翻攝自TheCBCTube）

外界好奇何時會正式發行改版後的新鈔券？鄧延達表示，目前在徵詢民意的階段，等主題擇定後，就會請中央印製廠來設計圖稿、原物料如鈔紙採購，再報請行政院核定，核定後才會製版及量產，同時還要針對國內ATM設備的調校並和民眾宣導，最後才會正式發行，這些流程大致需要兩年半的時間。

鄧延達說，鈔券改版是一個大工程，不是今天印印、明天就出來了，央行需要徵詢民意，一步一步地執行該有的法定程序，盼請大家稍安勿躁。

