新台幣新版鈔券圖案出爐？央行緊急澄清，呼籲民眾勿輕信也別轉傳

中央銀行啟動新台幣鈔券改版作業，並以「台灣之美」作為系列主題開放民眾票選，但近日網路流傳多張宣稱為新版新台幣鈔券的圖案，引發外界矚目。央行對此澄清，相關貼文「皆非本行所發布，亦非任何規畫中之內容」，請民眾切勿輕信或轉傳。

「台灣之美」系列鈔券面額主題票選活動持續進行至2月13日17時止，央行上個月僅以文字方式說明12項面額主題選項的構想，並未公布任何新版鈔券設計圖案。

央行今（4）日說明，網路上各種假借票選活動之名流傳的相關鈔券圖案，均非央行發布，也不是任何規畫中內容，請民眾切勿輕信或轉傳。

央行強調，後續如有新台幣鈔券改版相關重要訊息，都將透過官方管道對外發布，籲請各界以央行正式發布的公告為準，避免轉傳未經查證的訊息，共同維護資訊正確性。



