新台幣暌違24年將改版 中央銀行10:00記者會說明

睽違24年的新台幣即將改版，中央銀行今天（27日）上午10時舉行記者會，由發行局鄧延達局長說明「台灣之美」系列鈔券主題及農曆春節前新鈔兌換事宜。

中央銀行27日上午舉行記者會說明「台灣之美」系列鈔券主題及農曆春節前新鈔兌換安排。（中央社資料照）

中央銀行表示，為了維護國家幣信，保障民眾現金交易安全，適時改版國幣是各國央行的重要職責。考量現行鈔券使用至今已達24年，隨著科技進步，鈔券也應適時升級，以確保鈔券防偽功能與國際最新技術接軌，並符合環境保護、社會責任及公司治理的ESG永續發展趨勢

總裁楊金龍曾說，500元鈔券一定會改，梅花鹿過去因列為保育類動物，成為500元紙鈔背面圖樣，但如今梅花鹿繁殖多，生態意象已經不同。

對於外界關注的鈔券主題，央行說明，鈔券是國家象徵，為了融合各方觀點，提升認同感，並反映時代精神，新版鈔券主題的擇定過程，央行也成立「新台幣鈔券主題諮詢委員會」廣徵各界意見，並建立公民參與機制，以凝聚社會共識。

至於改版時程，央行指出，啟動改版程序後，首張新版鈔券預定於主題擇定後2年半發行，其餘面額陸續推出。改版期間新、舊版鈔券將比照國際作法並行流通數年，以符合環保趨勢，並降低改版成本。