新台幣暌違24年將改版 央行擬定12項主題 開放民眾網路票選

新台幣睽違24年即將改版，中央銀行今天（27日）上午舉行記者會，由發行局鄧延達局長說明「臺灣之美」系列鈔券主題，而為提升民眾對新版鈔券之認同感，並凝聚社會共識，央行擬定12項面額主題，將開放民眾進行網路票選，以擴大民眾參與。

央行發行局局長鄧延達說明新台幣改版鈔券將以「臺灣之美」作為系列主題，並開放民眾到央行官方網站進行網路票選，擴大民眾參與，凝聚社會共識。（中央社）

央行指出，擬定12項面額主題，開放民眾於官方網站「臺灣之美系列鈔券面額主題票選活動專區」進行網路票選。

票選活動資訊如下：

(一) 期間：自115年1月27日10時起，至2月13日17時止。

廣告 廣告

(二) 選項：與「臺灣之美」相關之12項面額主題，包括：和諧共融、永續發展、運動精神、藝術美學、建築之美、科技創新、民俗節慶、工藝之美、島嶼生態、保育植物之美、保育動物之美及女性的光輝。

(三) 方式：每個通過電子郵件信箱驗證者，限投票一次，最多可票選5項主題。

為鼓勵國民踴躍參與票選活動，將提供10套「丙午馬年生肖紀念套幣」及100套「臺灣國家公園采風系列」平鑄套幣作為本活動抽獎之用，相關抽獎辦法及詳細資訊請至票選網站查閱。

籲請民眾務必認明本行官方網站網址，切勿點擊不明網址連結或提供重要個人資料；如有任何疑義，可撥打警政署「165」反詐騙諮詢專線查證。

將依票選結果對12項面額主題，加以排序，瞭解民眾對新版鈔券面額主題之偏好與意見，並適時對外公布；該票選結果將納入專業判斷及整體考量，作為新版鈔券設計之重要參考。

央行表示，為了維護國家幣信，保障民眾現金交易安全，適時改版國幣是各國央行的重要職責。考量現行鈔券使用至今已達24年，隨著科技進步，鈔券也應適時升級，以確保鈔券防偽功能與國際最新技術接軌，並符合環境保護、社會責任及公司治理的ESG永續發展趨勢。

總裁楊金龍曾說，500元鈔券一定會改，梅花鹿過去因列為保育類動物，成為500元紙鈔背面圖樣，但如今梅花鹿繁殖多，生態意象已經不同。

至於改版時程，央行指出，啟動改版程序後，首張新版鈔券，預定於主題擇定後兩年半發行，其餘面額陸續推出。

改版期間，新、舊版鈔券將比照國際作法，並行流通數年，以符合環保趨勢，並降低改版成本。

在成本方面，央行表示，改版新台幣鈔券成本一張將比現行增加1.5元，每張成本粗估為5元，但總成本現在難以估算，因為預計兩年半才會發行，屆時的發行量目前難以評估。

（責任主編：莊儱宇）