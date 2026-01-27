新台幣暌違24年將改版 央行擬訂12項主題開放民眾網路票選
新台幣睽違24年即將改版，中央銀行今天（27日）上午舉行記者會，由發行局鄧延達局長說明「台灣之美」系列鈔券主題，而為提升民眾對新版鈔券之認同感，並凝聚社會共識，央行擬訂12項面額主題，將開放民眾進行網路票選，以擴大民眾參與。
央行記者會現場畫面
央行指出，為提升民眾對新版鈔券之認同感，並凝聚社會共識，擬訂12項面額主題，將開放民眾於本行官方網站「臺灣之美系列鈔券面額主題票選活動專區」進行網路票選，以擴大民眾參與。
票選活動資訊如下：
(一) 期間：自本(115)年1月27日10時起至2月13日17時止。
(二) 選項：與「臺灣之美」相關之12項面額主題，包括：和諧共融、永續發展、運動精神、藝術美學、建築之美、科技創新、民俗節慶、工藝之美、島嶼生態、保育植物之美、保育動物之美及女性的光輝。
(三) 方式：每個通過電子郵件信箱驗證者限投票一次，最多可票選5項主題。
三、為鼓勵國民踴躍參與票選活動，將提供10套「丙午馬年生肖紀念套幣」及100套「臺灣國家公園采風系列」平鑄套幣作為本活動抽獎之用，相關抽獎辦法及詳細資訊請至票選網站查閱。
四、籲請民眾務必認明本行官方網站網址，切勿點擊不明網址連結或提供重要個人資料；如有任何疑義，可撥打警政署「165」反詐騙諮詢專線查證。
五、將依票選結果對12項面額主題加以排序，瞭解民眾對新版鈔券面額主題之偏好與意見，並適時對外公布；該票選結果將納入專業判斷及整體考量，作為新版鈔券設計之重要參考。
央行表示，為了維護國家幣信，保障民眾現金交易安全，適時改版國幣是各國央行的重要職責。考量現行鈔券使用至今已達24年，隨著科技進步，鈔券也應適時升級，以確保鈔券防偽功能與國際最新技術接軌，並符合環境保護、社會責任及公司治理的ESG永續發展趨勢。
總裁楊金龍曾說，500元鈔券一定會改，梅花鹿過去因列為保育類動物，成為500元紙鈔背面圖樣，但如今梅花鹿繁殖多，生態意象已經不同。
至於改版時程，央行指出，啟動改版程序後，首張新版鈔券，預定於主題擇定後兩年半發行，其餘面額陸續推出。
改版期間，新、舊版鈔券將比照國際作法，並行流通數年，以符合環保趨勢，並降低改版成本。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 29則留言
最常被盜密碼出爐 「123456」再霸榜 姓名＋數字也危險
資安公司Specops Software最新報告指出，最常被盜的前5大密碼仍以簡單連續數字為主，例如「123456」，這類密碼再度霸榜，因結構過於單純，容易被猜中。此外，研究團隊發現，姓名或地名加上數字的密碼組合安全性極低，規律性高，駭客容易預測並加以利用。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 26則留言
剴剴遭虐死案二審宣判 維持劉彩萱無期徒刑、劉若琳判18年
男童「剴剴」遭虐死案，一審國民法官法庭認定保母姊妹劉彩萱、劉若琳以虐取樂等，判決無期徒刑、18年徒刑。二審高院今天（27日）駁回上訴，維持判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。可上訴。Yahoo即時新聞 ・ 43 分鐘前 ・ 172則留言
頂大資優生喝醉被小黃丟包台64！慘遭4車輾斃 司機自責「來不及」
即時中心／廖予瑄報導新北市台64線快速道路25日凌晨2時許發生一起駭人死亡車禍，一名25歲溫姓男子當天晚上喝完酒後，搭上46歲林姓男駕駛的計程車。途中，由於溫男不斷踹椅背，因此與林發生口角；林一氣之下便將溫丟包在台64快速道路上，導致他倒臥在內側車道，並且一連被4台車輾過，當場死亡。如今溫男身分也曝光，他竟是一名擁有頂大雙學士學位的資優生。民視 ・ 2 小時前 ・ 69則留言
韓流主導兒少審美 家長憂身心都太早熟
國中小學生幾乎人手一機，「韓流」文化強勢來台，網路社群五光十色，孩子若太早踏入成人世界，更加引發家長焦慮；國教行動聯盟理事長王瀚陽說，現在學生比較早熟，常看社群媒體的孩子，審美觀更易受到影響，也會更在意自己長相。聯合新聞網 ・ 3 小時前 ・ 98則留言
赤手完攀台北101 霍諾德受訪稱報酬少但沒錢也願意爬
（中央社紐約26日綜合外電報導）美國自由攀岩好手霍諾德昨天成為赤手登頂台北101的第一人。他日前受訪時稱這項挑戰的報酬「少到令人難為情」，但金錢並非他的動力，即使沒任何報酬，他也願意攀登101。中央社 ・ 17 小時前 ・ 221則留言
高市談台灣有事撤僑：日本若無作為 美日同盟將瓦解
（中央社東京27日綜合外電報導）日本首相高市早苗受訪表示，假設台灣發生危機，美國軍隊在撤離日美兩國公民的聯合行動中遭受攻擊，日本若無所作為，這會威脅到日本與美國至關重要的安全同盟。中央社 ・ 5 小時前 ・ 311則留言
阿湯哥想拍101被拒！她看霍諾德行銷成功：不會每次都好運
美國極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）昨日上午徒手攀登台北101，508公尺高的建築物僅用91分鐘就完成，全球熱議。前台北市副市長李永萍表示，先前台北101曾拒絕湯姆克魯斯的電影《不可能的任務》拍攝，而北市府也沒有任何單位能協調，因此錯失城市曝光機會，讓她扼腕不已，但她也認為，行銷101不必如此，因個人挑戰開了先例，「不會每次都這麼好運的啦。」太報 ・ 19 小時前 ・ 257則留言
美退出WHO批「假裝台灣不存在」忽視新冠警訊 WHO官員、譚德塞矢口否認
美國已在本月22日正式退出世界衛生組織WHO，痛批WHO在新冠疫情期間失職，美國衛生部副部長歐尼爾更明言「WHO假裝台灣不存在，忽視台灣2019年提出的新冠早期示警」。不過WHO的新冠專家和祕書長譚德塞皆否認美國的指控，聲稱美國退出的理由並不屬實。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 74則留言
新台幣暌違多年改版「這面額圖案更新」 央行明上午召開記者會
央行去年10月宣布，現有新台幣紙鈔用了24年，將成立諮詢委員會啟動改版事宜，於主題擇定的2年半後正式發行。而在今（26）日，央行宣布，將於明（27）日上午10時舉行記者會，由發行局鄧延達局長說明「台灣之美」系列鈔券主題，及農曆春節前新鈔兌換安排。中時新聞網 ・ 15 小時前 ・ 4則留言
高雄女建商分屍案兇手歐陽榕「15年等不到釋憲」驚傳器官衰竭病逝
死刑犯歐陽榕於25日因器官衰竭病逝，結束其罪惡一生，享年60歲。歐陽榕曾犯下2003年震驚社會的高雄女建商分屍案，當年他因投資失利背負龐大債務，竟將長期資助他的盧姓女建商勒斃並肢解成10大袋棄屍，甚至冷血致電家屬勒贖1200萬元。警方最終僅尋獲部分屍塊，令家屬悲痛萬分。此外，歐陽榕更捲入1999年、2000年妻女離奇身亡並詐領逾600萬元保險金的疑雲，雖因缺乏直接證據獲不起訴，但爭議不斷。2011年被判死定讞的歐陽榕，其病逝也讓所有未解謎團與司法爭議正式畫下句點。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 48則留言
美批世衛「忽視台灣存在」！WHO回應惹議
[NOWnews今日新聞]美國22日正式退出世界衛生組織（WHO），美國國務卿盧比歐（MarcoRubio）表示，這是美方回應世衛於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的失職表現。美國衛生...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前 ・ 54則留言
運動幣登記開跑小編手把手教學！運動幣可以幹嘛？運動幣怎麼領？運動幣2026必看QA｜Yahoo補助通
運動幣登記開跑！2026年起運動幣擴大發放對象，年滿16歲以上的國民就能登記，中籤者可帶回價值500元的運動幣，不僅可以用來運動、看球賽，還能購買運動裝備，實用性大增！那麼運動幣登記怎麼做？運動幣怎麼領？運動幣可以用在哪些店家？關於運動幣你一定要知道的Q&A，Yahoo新聞編輯室帶你一起來了解！Yahoo新聞編輯室 ・ 4 天前 ・ 29則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 306則留言
川普突調升部分商品關稅至25% 南韓盼緊急協商
美國總統川普（Donald Trump）突宣布，將南韓汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從15%提高至25%。南韓政府27日表示，並未事先獲知美國擬調高部分南韓商品關稅的計畫，並呼籲與華府就此議題盡速協商。Yahoo即時新聞 ・ 1 小時前 ・ 63則留言
張又俠雖落馬但不好對付？他大膽預測下一步
[NOWnews今日新聞]中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，24日遭中國國防部公告，以「嚴重違紀違法」為由立案調查，引外界譁然，外媒《華爾街日報》甚至披露，張又俠落馬的關鍵是因...今日新聞NOWNEWS ・ 44 分鐘前 ・ 23則留言
暌違24年！新台幣改版 台灣之美將亮相
新台幣鈔券將迎來新面貌，中央銀行先前在書面報告內容指出，暌違24年後再次宣布啟動鈔券改版。央行27日上午10時將召開記者會，將由發行局局長鄧延達主持，說明台灣之美系列鈔券面額主題及農曆春節前新鈔兌換事宜，市場期待新版鈔票設計的揭曉。工商時報 ・ 6 小時前 ・ 69則留言
中港澄清醫院醉漢大鬧急診 醫師工會不忍了「請家屬認命清理酒醉髒污」
近年來醫療暴力事件頻傳，2024年通報數更創下近5年來新高，近期台中中港澄清醫院又發生疑似酒後自殘男子大鬧急診室的事件，引起外界關注。台北市醫師職業工會理事長陳亮甫強調，醫事人員會對任何程度的意識不清都應該審慎評估，但也呼籲民眾克制自己親友，「請不要對急診有過分的期待！」自由時報 ・ 21 小時前 ・ 88則留言
中國恐爆內戰！專家驚曝「習近平動張又俠上當了」 揭2大幕後黑手
中共軍方高層近來接連遭到整肅，包括中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，因中共高層認為他們涉「嚴重違紀違法」遭立案調查，「太子黨」落馬引發熱議。總體經濟學家吳嘉隆透露，支持張又俠的兵力正在向北京推進，中國有可能爆發內戰，並直指「習近平動張又俠，有可能是上當了」點名兩大幕後黑手。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 175則留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 59 分鐘前 ・ 2則留言