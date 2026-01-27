新台幣暌違24年要改版了！央行擬訂12款主題開放網路票選

新台幣睽違 24 年要改版了。據瞭解，除了孫中山、蔣中正等歷史政治人物可能將走入歷史，過去「生態與人文」主題鈔票圖樣也將大換血。至於 1,000 元鈔上的「4 個小朋友看地球」，確定將於此次改版中「畢業」。 圖：謝步智／攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 新台幣睽違 24 年要改版了。央行今（27）日上午 10 時舉行記者會，由發行局鄧延達局長說明「台灣之美」系列的鈔券主題，以及農曆春節前新鈔兌換事宜。

「台灣真的很美！哪方面最美？快來投票，讓我們知道。」鄧延達指出，新版鈔券將以「臺灣之美」作為系列主題。為提升民眾對新版鈔券之認同感，並凝聚社會共識，本次共擬訂 12 款面額主題，將開放民眾到央行官網「臺灣之美系列鈔券面額主題票選活動專區」進行網路票選。

廣告 廣告

回顧 2024 年，中華隊在世界 12 強棒球賽（Premier 12）奪冠，當時總統賴清德親自承諾，要將現行新台幣 500 元鈔券上的圖案換成「12 強台灣英雄」，原先為南王國小少棒隊；央行總裁楊金龍也曾說，500 元鈔券一定會改，梅花鹿過去因列為保育類動物，成為 500 元紙鈔背面圖樣，但如今梅花鹿繁殖多，生態意象已經不同。

據瞭解，除了孫中山、蔣中正等歷史政治人物可能將走入歷史，過去「生態與人文」主題鈔票圖樣也將大換血。例如 500 元鈔券上「梅花鹿」因復育已非保育類動物，可能將被取代；至於 1,000 元鈔券上的「4 個小朋友看地球」，確定將於此次改版中「畢業」。

鄧延達表示，為維護國家幣信，保障民眾現金交易安全，適時改版國幣為各國央行的重要職責。考量現行鈔券迄今已使用 24 年，隨著科技進步，鈔券亦應適時升級，以確保鈔券防偽功能與國際最新技術接軌，並符合環境保護、社會責任及公司治理的 ESG 永續發展趨勢。

對於外界關注的鈔券主題，鄧延達說明，鈔券是國家象徵，為融合各方觀點、提升認同感，並反映時代精神，與「臺灣之美」相關之新版鈔券面額主題，包含和諧共融、永續發展、運動精神、藝術美學、建築之美、科技創新、民俗節慶、工藝之美、島嶼生態、保育植物之美、保育動物之美、女性的光輝等 12 項。票選結果最終會排序、適時對外公布；並納入專業判斷及整體考量，作為新版鈔券設計之重要參考。

關於票選方式，想參與的民眾須透過電子郵件信箱（E-mail）驗證，且每人限投票 1 次，每次最多可票選 5 項主題。投票時間為 115 年 1/27 日 10:00 至 115 年 2/13 日 17:00 止。鄧延達指出，採行網路票選在國際上是常見的形式，像是歐元區、加拿大、紐西蘭等都曾舉辦過網路調查，韓國則是電話訪問，來增加民眾參與度與認同感。至於投票人資格，凡事通過 E-mail 驗證者皆可參與投票。

鄧延達指出，鈔券改版並非簡單的事，除了主題設定、圖稿設計、鈔紙及原物料採購外，還需報請行政院核定、製版量產、調整 ATM 及宣導，到正式發行。預計首張新版鈔券於主體擇定後 2 年半後發行。

此外，為鼓勵大眾踴躍參與票選活動，央行將提供 10 套「丙午馬年生肖紀念套幣」及 100 套「臺灣國家公園采風系列」平鑄套幣作為本活動抽獎之用，相關抽獎辦法及詳細資訊請至票選網站查閱。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

IMF稱台灣美元曝險部位達45倍 楊金龍駁：實際僅20倍「很easy、不緊張」

黃子佼涉肇逃今出庭！供稱「沒感覺撞到人」不認罪