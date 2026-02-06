新台幣有需要改版嗎？街訪民眾曝真實心聲一面倒

為使新台幣的使用可跟上需求，中央銀行於2025年10月啟動改版案，這是新台幣自2001年以來首次大規模改版。中時新聞網《街頭大聲公》針對「有需要（新台幣）改版嗎?」進行隨機街訪時，有民眾直言，「不需要浪費公帑，它實質作用比較重要」 、「我是覺得可有可無，因為用習慣了」。

中時新聞網《街頭大聲公》日前針對「有需要（新台幣）改版嗎?」進行隨機街訪。一位婦人直言，「不需要浪費公帑，它實質作用比較重要，就像不用因為以前像那頭像是某人，就改版成4個小朋友，我覺得有些是意識形態，那改版是不是背後有什麼利益，那我們不清楚，但是他講的這個冠冕堂皇的理由，防偽這個我們就不清楚」。

一位先生表示，「不用，我覺得不需要，浪費錢，又不會說1千元變2千元，浪費公帑」。同行婦人認為，「已經用習慣了，而且現在用新台幣的人越來越少了，不覺得嗎？」

還有一位先生表示，「我是覺得可有可無，因為用習慣了，其實有沒有換成另外一個圖案或是面額，好像沒有什麼差異。防偽什麼的，搞不好就已經5、10年前就知道，所以或許是這個時候比較需要錢，所以這看能不能弄個50億來花花」。

另一位男性民眾則質疑，「通常都是錢變薄的時候，都會這樣子。很正常，就是錢變小了，他做的動作，用意就是這樣子。主要是錢通膨，早期那個1千元很大的時候，有一段時間是這樣，表示現在的錢幣，就是通膨？」

