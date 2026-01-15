新台幣比雙腳有用！白喬茵揭賴瑞隆出線內幕

2026高雄市長民進黨黨內初選民調，最終確認由立委賴瑞隆勝出，對此在地國民黨議員白喬茵表示，賴瑞隆的勝出再次證明在台灣政治現實裡，新台幣跑起來，往往比勤勞的雙腳更有用。她更質疑賴瑞隆只是「地面市長」，真正左右高雄命運的「地下市長」，依然是新潮流那幾隻看不見的黑手。

賴瑞隆贏得民進黨高雄市長黨內初選民調（攝自中天新聞）

白喬茵表示，賴瑞隆和其他3位同黨競爭者相比，沒有最密集的行程、沒有最拚命跑基層，卻靠著鋪天蓋地的看板、文宣、廣告、媒體操作、固樁與宴請，擊敗了幾乎用生命在衝刺的同黨對手。熟悉選舉運作的人都知道，這樣的規模不可能便宜。外界普遍估計，這一年多恐怕燒掉幾千萬至上億元，也再次證明，在台灣政治現實裡，新台幣跑起來，往往比勤勞的雙腳更有用。

白喬茵質疑，賴瑞隆本人真有這麼雄厚的財力嗎？答案顯然是否定的。這一面面看板與一波波文宣的背後，仰賴的是長期資金充沛的派系奧援。而派系願意不計成本、豪賭式地替他搶下入場券，看中的究竟是他的施政能力與人格魄力，還是他的可愛、聽話與高度可操控性？

高雄市議員白喬茵（攝自個人臉書）

白喬茵表示，從人事布局、資源配置、利益綁樁，到國營事業、大型工程與標案甜頭，新潮流長期以來使用公部門資源的方式，始終備受爭議。自己人有官升、自己人有錢賺、自己人出事結果沒有事，這樣的政治運作，與年輕世代理解的民主新政治存在巨大落差。只是，各種明處暗處的關係盤根錯節、糾纏過深，即使外界早已看不下去，也始終難以撼動新潮流的幫派實力。

不少人悲觀地認為，就算賴瑞隆接下來再贏一次，頂多也只能成為「地面市長」，真正左右高雄命運的「地下市長」，依然是新潮流那幾隻看不見的黑手。白喬茵表示，真正了解高雄政治生態的人都明白，賴瑞隆出線，不是來當市長的，他是被新潮流挑來當吉祥物的，只要繼續可愛聽話，在未來這場對戰柯志恩的選舉中，要用掉多少資源都不是問題。

