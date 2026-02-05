新台幣沒孫中山是去中化？梁文傑反酸：人民幣上的毛澤東去中不遺餘力

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

陸委會副主委梁文傑今(2/5)表示，新台幣紙鈔是否印製孫中山頭像，跟是否去中國化無關，若中國這麼尊崇孫中山，人民幣就應該放上去，但現在人民幣上的，都是攻擊中國傳統文化不遺餘力的毛澤東的頭像。

陸委會副主委梁文傑，資料照，吳家豪攝

國台辦發言人陳斌華指出，民進黨當局刻意推動新台幣紙幣去孫中化，目的是要割裂兩岸歷史文化連結，推動去中國化，在台塑造台獨意識形態，是包藏禍心的政治操弄，是對孫中山跟辛亥革命先驅的背叛，數典忘祖。

梁文傑下午於陸委會例行記者會時回應，自己滿訝異孫中山在不在新台幣上，變成是否去中國化的問題，大部分台灣人都不會用這個角度思考。

梁文傑說，台灣從未有去中國化的問題，台灣保存的文化底蘊，比中國深厚得多，台灣有溫良恭儉讓的傳統，沒搞過文革、破四舊、立四新，也沒把孔廟、媽祖廟燒掉，中國整天說台灣去中國化，是胡攪蠻纏。

梁文傑表示，孫中山是否在新台幣上，這是台灣自己的事，不需要對岸操心，若中國如此尊崇孫中山，為何不放孫中山呢？現在人民幣上都是毛澤東，毛是批孔揚秦，攻擊傳統文化不遺餘力，毛澤東能代表中國人嗎？

梁文傑說，不要把政治人物跟去不去中國化連在一起，再講下去就很沒意思，過去台幣是用蔣介石，後來拿掉，大家也是用得好好的。

