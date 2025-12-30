新台幣泰銖現一比一！ 謝金河：泰國經濟掙扎所有壓力集一身

財信傳媒董事長謝金河。陳品佑攝



新台幣和泰銖罕見呈現一比一！財訊傳媒董事長謝金河表示，泰銖和台幣交叉，顯見今年泰國經濟表現掙扎，面臨中國內捲波及,關稅洗產地,衝擊產業和觀光，加上金價飆漲,也讓加重泰銖升值壓力,泰銖升不停，所有壓力壓在身上，泰國這一關不好過！

謝金河表示，12月30日這天滙市收盤，新台幣31.4兌一美元，泰銖是也是31.4，這是國際𣾀市很多年來罕見的景象。泰銖是從去年4月的37.24持續升值，最高來到30.86，新台幣則是從33.27展開升值，5月狂升一度到28.79，如今泰銖和台幣交叉，是泰國經濟表現強勁？正好相反！

謝金河指出，今年泰國經濟表現很掙扎，泰國以傳統產業為主，全都籠罩在中國內捲的大壓力下，中國的電商打趴泰國傳統零售業。最慘的是泰國原本是日糸車廠的組裝基地，依附在這個產業的工人至少逾60萬人。這些年，中國車廠大舉進軍泰國，整個供應鏈出現大變化，除了汽車價格內捲外，原本汽車就業的產業大軍就少了廿萬人，造成泰國經濟更大壓力。

今年川普的關稅揮舞下來，泰國費盡千辛萬苦，終於談成19%的稅率，現在反而成了中國最佳洗產地的中繼站，中國出口商品間接透過泰國出口到美國，帳算在泰國，造成2025年泰銖至少升值10%。

泰銖不斷的升值，也影響泰國的觀光旅遊產業，泰國一直都是亞洲觀光大國，2025年預估到訪外國旅客3350萬人次，但受泰銖升值影響，2025年可能在3000萬人次左右，台灣2024年到訪泰國107萬人次，今年可能衰退到85萬人次左右。

相對日圓貶值，今年前11個月赴日旅遊的外國遊客已達3906萬人次，台灣赴日本旅客超過600萬人次，顯示泰銖升值的後座力逐漸顯現。

謝金河說明，今年金價飆漲七成，泰國原本是黃金熱門交易市場，今年泰國賣出的黃金總值達116億美元，以美元計價的黃金換成泰銖結滙，也加重泰銖升值壓力。泰國經濟這些年步履蹣跚，如今泰銖升不停，所有壓力壓在身上，泰國這一關不好過！

