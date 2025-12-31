新台幣泰銖1：1！ 謝金河曝「2產業受衝擊」：這關不好過





國際匯市罕見景象！昨（30）日新台幣與泰銖兌1美元同步來到31.4，這代表新台幣與泰銖匯率來到一比一，對此，財信傳媒董事長謝金河表示，泰國今年的經濟表現並不強勁，泰國傳統產業、觀光業及黃金市場等皆因泰銖升值受到衝擊，他認為泰國這一關不好過。

謝金河提到，今年泰國經濟表現很掙扎，泰國以傳統產業為主，全都籠罩在中國「內捲」的大壓力下，中國的電商打趴泰國傳統零售業。最慘的是，泰國原本是日糸車廠的組裝基地，依附在這個產業的工人至少逾60萬人。這些年，中國車廠大舉進軍泰國，整個供應鏈出現大變化，除了汽車價格內捲外，原本汽車就業的產業大軍就少了20萬人，造成泰國經濟更大壓力。

廣告 廣告

謝金河指出，泰國費盡千辛萬苦，好不容易與川普談成19%的關稅稅率，現在反倒成了中國最佳「洗產地」的中繼站，中國出口商品間接透過泰國出口到美國，帳算在泰國，這造成25年泰銖至少升值10%。

謝金河說明，由於泰銖不斷的升值，也同步影響了泰國的觀光產業，泰國一直都是亞洲觀光大國，25年預估到訪外國旅客3350萬人次，但受泰銖升值影響，今年可能在3000萬人次左右，台灣24年到訪泰國107萬人次，今年可能衰退到85萬人次左右。相對日圓貶值，今年前11個月赴日旅遊的外國遊客已達3906萬人次，台灣赴日本旅客超過600萬人次，顯示泰銖升值的後座力逐漸顯現。

謝金河坦言，今年金價飆漲七成，泰國原本是黃金熱門交易市場，今年泰國賣出的黃金總值達116億美元，以美元計價的黃金換成泰銖結滙，也加重泰銖升值壓力。

謝金河說，「泰國經濟這些年步履蹣跚，如今泰銖升不停，所有壓力壓在身上，泰國這一關不好過！」

（封面示意圖／翻攝謝金河臉書）

更多東森財經新聞報導



國安警鐘響！ 日戰略小島遭陸資收購 7島民怒喊「國土被滲透」

美航機師薪資單流出 網見時薪驚呆：太誇張

震驚！ 巴菲特自曝：波克夏是我買過「最愚蠢」的股票