政府引導保險業資金回國投資公建，可望帶動基建投資動能。不過立法院預算中心最新報告示警，為防範龐大資金集中匯回衝擊匯率，應觀察後續效應、妥慎因應，即中央銀行應防範龐大資金集中匯回，形成新台幣升值壓力，對貨幣政策操作與匯市穩定產生影響。

立法院預算中心新台幣面臨升值壓力。（示意圖／Pixabay）

為鼓勵保險業擴大資金投入公共建設及實體產業，金管會放寬保險業資金投入公建規定，保險業投資國內公建、基建、社會福利事業的總額上限，將由現行的10％提升至15％，釋放逾1.6兆元資金動能。

廣告 廣告

預算中心提醒，若相關政策推動順利，保險業將配合投資需求調度資金，不過，央行須借鑑外資大舉買超在台持股、出口廠商提前出貨及預期心理，造成新台幣升值的前例審慎管理，防範龐大資金集中匯回，形成新台幣升值壓力，影響貨幣政策操作與匯市穩定。

引導壽險海外資金鮭魚返鄉，政府陸續鬆綁政策；預算中心表示，我國金融帳呈資金流出現象，其中2021年遽增至1,060.59億美元，之後逐年略減但仍維持高水位，凸顯國內投資動能相對不足。為鼓勵保險業擴大資金投入公建，主管機關研擬放寬投資政策，挹注產業投資動能，但為防範龐大資金集中匯回衝擊匯率，應觀察後續效應、妥慎因應。

央行。（圖／報系資料照）

預算中心指出，新台幣今年4月28日至5月5日間曾劇烈升值，短期內升幅達7.7％，廠商大舉拋匯，外資更假投資為名匯入資金停泊，藉此套取匯差，後在央行加強監管措施及公開澄清後回穩。著眼全球經濟前景面臨不確定性，為維護市場穩定，避免出口廠商應變不及，央行應評估風險程度、妥適外匯管理，維護匯率秩序及穩定產業信心。

預算中心認為，全球經濟前景面臨不確定性，應評估外部市場變動風險妥慎監管，例如，泰國於1997年曾發生貨幣遭受嚴重投機攻擊，造成匯市失序及更改匯率制度，引爆通貨危機，銀行及企業因無力償還貸款而使經營危機蔓延，波及周邊國家的金融體系，進而引發亞洲金融危機。

我國雖有外匯存底及金融市場監理嚴謹等特性，但全球經濟前景面臨美國貿易政策動態發展的影響，主要央行貨幣政策走向分歧與部分國家財政風險升溫；外界對AI榮景看法分歧等均具不確定性，牽動國際資金流向，央行應評估風險程度妥慎監管，以緊急因應重大事件衝擊。（文/工商時報陳美君）

※本文授權自工商時報，原文：新台幣準備升值？壽險兆元級巨資回流入公建 預算中心急示警



※看更多工商時報新聞：

貴金屬漲瘋了！「它」價格幾乎翻倍還有上漲空間？專家：只會愈來愈重要

台股年底戰新高！五重火力全開 專家看好4類股

英特爾晶圓代工急追！蘋果聯發科都有意靠攏 台積電2奈米迎勁敵

延伸閱讀

戴瑋姍、卓冠廷傳辭民進黨發言人 凌濤：為明年選舉自救

籲賴清德赴立院國情報告 朱立倫：有助減少民眾疑慮

徐國勇「上廁所說」惹議 侯漢廷嗆：誰家花一半財產去買衛生紙