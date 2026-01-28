新台幣為何要改版？ 最新網路投票超過8000人意見曝光

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

中央銀行啟動新台幣鈔券改版，將揮別過去鈔券等圖案，迎來「台灣之美」嶄新主題，央行也表示，在確定主題過後的兩年半，新版鈔票將會正式上路，預計製作成本每張5元，比舊版貴出1.5元。而根據一份8600多人參與、以相關話題為題的網路投票顯示，有62%的參與者認為，新台幣改版是為了要「去蔣化」。

央行27日跨出改版重要一步，宣布於央行網站開啟「台灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，12種主題分別是和諧共融、永續發展、運動精神、藝術美學、建築之美、科技創新、民俗節慶、工藝之美、島嶼生態、保育植物之美、保育動物之美及女性的光輝，開放民眾網路投票，即日起至2月13日下午5時止。方式為每個通過電子郵件信箱驗證者，限投票1次，最多可票選5項主題。

央行發行局長鄧延達表示，英國、丹麥及瑞士的鈔票改版，都透過網路票選徵詢民眾意見，歐元區、加拿大、紐西蘭及韓國則是透過網路抽樣調查，此次我國鈔票改版則會先啟動網路票選，在主題確定之後，由中央印製廠著手設計圖稿，並報請行政院核定。

中天政論節目《大新聞大爆卦》今天在YouTube直播的同時，以「你覺得新台幣為何要改版？」為題發起即時意見調查，本次投票共計有「彰顯台灣之美」、「錢太多」、「去蔣化」，統計時間為下午2點起至4點止。而截至今天下午3點45分，共有8600多名網友參與投票，其中62%的投給「去蔣化」、35%投給「錢太多」，僅3%投給「彰顯台灣之美」。

