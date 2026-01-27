新台幣相隔24年改版！ 央行列「12大面額主題」開放民眾網路票選

睽違24年，新台幣鈔券即將改版，央行以「台灣之美」擬訂「和諧共融、永續發展、運動精神、藝術美學、建築之美、科技創新、民俗節慶、工藝之美、島嶼生態、保育植物之美、保育動物之美、女性的光輝」12項面額主題，開放民眾於今（27）天10點至2月13日17點，於央行「台灣之美系列鈔券面額主題票選活動專區」進行網路投票，提升民眾對新版鈔券的認同感，並凝聚社會共識。

投票資格採電子郵件信箱驗證，每個通過驗證的帳號限投票1次，最多可票選5項主題。央行將依票選結果對12項面額主題加以排序，瞭解民眾對新版鈔券面額主題的偏好與意見，並適時對外公布，也將納入專業判斷及整體考量，作為新版鈔券設計的重要參考。

而為鼓勵國民踴躍參與票選活動，央行提供10套「丙午馬年生肖紀念套幣」及100套「台灣國家公園采風系列」平鑄套幣作為票選活動抽獎獎品。同時，央行也呼籲，民眾務必認明央行官方網站網址，切勿點擊不明網址連結或提供重要個人資料；如有任何疑義，可撥打警政署「165」反詐騙諮詢專線查證。



責任編輯／陳盈真

