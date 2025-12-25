新台幣真的被低估？央行重磅反擊：這個指標被誤用了

中央銀行再度駁斥外界關於「新台幣匯率遭低估」的相關說法。示意圖。圖／聯合報系資料照片

新台幣真的被低估？中央銀行再度駁斥外界關於「新台幣匯率遭低估」的相關說法，強調部分媒體及學者以實質有效匯率指數（REER）下滑，認定新台幣被低估，忽略物價因素，論述並不完整。REER可以反映出口的價格競爭力，但不宜做為衡量均衡匯價的指標。

央行指出，近日有媒體引述國外學者看法，認為台灣出口持續成長，匯率不應長期走貶，並以目前新台幣REER較1995年下滑近20%作為低估證據，主張台灣購買力不應低於1995年水準，甚至建議應有序過渡至更強勢貨幣。相關論點亦與《經濟學人》日前評論新台幣匯率的內容相近。

對此，央行說明，依國際清算銀行（BIS）編製的數據，截至2025年10月，新台幣名目有效匯率指數（NEER）較1995年實際升值9.6%，顯示新台幣在外匯市場供需下，整體仍呈現升值趨勢。

至於REER下滑18.9%，央行強調，主因並非匯率遭人為壓抑，而是台灣長期維持低且穩定的通膨水準，物價漲幅相較主要貿易對手國低35.2%，在經物價平減後，使REER出現下降，反而反映台灣實質購買力提升。

央行進一步說明，NEER為新台幣對主要貿易對手國貨幣匯率的加權平均，REER則是在NEER基礎上，扣除國內外相對物價變化後的指標。單以REER變動，作為匯率是否被低估的判斷，並不周延。

央行強調，台灣相對主要貿易對手國的購買力持續上升，並不存在購買力低於1995年水準的情況，新台幣匯率並無被低估問題。

