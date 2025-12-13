新台幣製造成本「不可貌相」 每枚10元幣生產成本比每張千元鈔高

中央銀行擬推動新台幣紙鈔改版，立法院法制局提出質疑。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

中央銀行推動紙鈔改版，讓各鈔幣生產成本受關注。根據中央造幣廠與中央印製廠統計，以去年為基準，造價最貴的為貳仟元鈔券，每張造價達4.94元，其次則為10元硬幣，每枚直接材料單位成本3.38元，比印張千元鈔還貴。

特別的是，1元硬幣從前年(2023年)起，每枚單位成本就突破1元，至去年每枚造價就要1.16元，造幣廠「造一枚、虧一枚」。而同樣是硬幣，每枚10元硬幣造價竟比由設計較複雜的50元硬幣（去年每枚造價2.89元）高。

不過因為造幣與印鈔成本逐年攀高，立法院預算中心要求中央造幣廠與中央印製廠均應改善成本結構提升營運績效。

中央造幣廠解釋，電解銅是生產我國貨幣原料大宗，採購金額動輒即達巨額，因國際局勢不可控制因素，致銅、鎳、鋁等金屬市場價格日益攀升，才導致國內各項流通幣除10元硬幣外，直接材料的單位成本近幾年逐年攀高。

而紙鈔生產成本，各面額鈔券生產成本依樣也都多逐年攀高。

根據中央造幣廠統計，去年度（2024年）1元幣每枚直接材料單位成本達1.16元、5元幣為1.53元、10元幣為3.38元、50元幣為2.89元。

而據中央印製廠統計，去年度100元紙鈔每張生產成本為1.92元、500元紙鈔為2.49元、1000元紙鈔為2.54元、2000元紙鈔為4.94元。

