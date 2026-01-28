新台幣要換了！改版主題票選 投票時間、樣式一次看「有望得馬年套幣」

記者鄭玉如／台北報導

中央銀行啟動新台幣改版計畫，以「臺灣之美」為主題，涵蓋人文、自然與永續等12項面額，開放全民網路票選，投票結果將作為新版鈔券設計參考。（示意圖／PIXABAY）

中央銀行昨（27）日召開記者會，宣布啟動新台幣改版計畫，新版鈔券將以「臺灣之美」為系列主題，涵蓋人文精神、藝術生活、自然與永續等12項面額，並開放全民網路票選。首日投票即湧入上萬民眾，一度造成網站當機，目前已恢復正常。《三立新聞網》整理新版鈔券主題、票選網址及投票步驟，供讀者參考。

新版鈔券防偽升級、更好辨識 方便視障朋友使用

央銀表示，考量現行鈔券自發行以來已使用24年，隨著科技進步，鈔券也應適時升級，以強化防偽功能，新版鈔券將採用更直觀、明顯，且具快速變化及色彩切換效果的動態安全防偽特徵，還有強化無障礙設計，以利視障民眾辨識鈔券面額。另外，也要接軌國際最新技術，同時符合環境保護、社會責任及公司治理（ESG）的永續發展趨勢。

新版新台幣票選開跑！12主題讓你決定鈔票長相

新台幣改版12項鈔券面額主題，包括和諧共融、永續發展、運動精神、藝術美學、建築之美、科技創新、民俗節慶、工藝之美、島嶼生態、保育植物之美、保育動物之美、女性的光輝。央行透過票選活動，瞭解民眾對新版鈔券面額主題的偏好，票選結果將納入專業判斷及整體考量。首張新版鈔券預定於主題擇定後2年半發行，其餘面額陸續推出。

新台幣主題票選開跑！網路投票至2月13日止

央行表示，投票活動自1月27日上午10時至2月13日下午5時止，於官方網站「臺灣之美系列鈔券面額主題票選活動專區」開放網路投票，民眾只要通過「電子郵件信箱驗證」都可參與投票，不過每個電子郵件信箱「限投1次」，1次最多可選5項主題。

投票參加新版鈔券活動 有機會抽中馬年紀念套幣

為了鼓勵民眾參與，央行同步提供抽獎誘因，凡是參加投票活動、中華民國國民，有機會抽中紀念套幣，獎品包括10套「丙午馬年生肖紀念套幣」及100套「臺灣國家公園采風系列」平鑄套幣。央行提醒，民眾務必認明官方網站網址，切勿點擊來路不明的連結或隨意提供個人資料，若有疑問，可撥打165反詐騙專線查證。

「臺灣之美」系列鈔券面額主題票選活動

▎線上投票網址：https://www.cbc.gov.tw/tw/sp-onsu-content-1-1a7b1-1.html



▎投票步驟：



1、詳讀個資聲明後，點選「同意以上規範，開始填寫」。



2、填寫E-mail信箱，再至信箱收取驗證碼，回網站填寫後，點選下一步。



3、填選性別、年齡、居住地區、鈔票面額主題，最多可選擇5個主題。



4、勾選「我理解並同意投票送出後將無法修改」，送出完成投票。

