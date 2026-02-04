新台幣要換了？網路瘋傳「改版」圖案 央行澄清了

近日網路瘋傳「改版」新台幣鈔券的圖案，央行今天釋出新聞稿澄清此事。（示意圖，本刊資料照）

近日網路瘋傳「改版」新台幣鈔券的圖案，引起許多討論。但其實這些都是假消息，中央銀行今（4）日發布新聞稿，澄清這些網路上流傳之相關鈔券圖案，「皆非本行所發布，亦非任何規畫中之內容，請民眾切勿輕信或轉傳。」

對於近日網路上流傳多張，宣稱是新版新台幣鈔票的圖案，央行今特別發出新聞稿澄清，「網路上各種假借票選活動之名，流傳之相關鈔券圖案，皆非本行所發布，亦非任何規畫中之內容，請民眾切勿輕信或轉傳。」

央行補充提到，今年1月27日啟動「臺灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，該活動係以文字方式說明12項面額主題選項之構想，並未公布任何新版鈔券設計圖案。後續如有新台幣鈔券改版相關重要訊息，均將透過官方管道對外發布，籲請各界以本行正式發布之公告為準，避免轉傳未經查證之訊息，共同維護資訊正確性。

另外，央行也藉此宣傳「臺灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，將持續進行至2月13日下午5點為止，歡迎民眾踴躍參與，共同為新版鈔券面額主題提供寶貴意見。

