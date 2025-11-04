新台幣貶破30.9元！市場憂美促升 央行回應

▲新台幣兌美元今（4）日收盤貶破30.9元，續向31元靠攏，不過，市場也擔憂美國可能促升，導導年底前新台幣會再出現大幅微動，央行則提出六點回應。。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 美國聯準會（Fed）官員放鷹，助長美元強勢格局，加上台股漲高回落，雙重壓力之下，新台幣兌美元今（4）日貶破30.9元，終場收在30.906元，貶值6.8分，再創逾半年收盤新低價，並持續向31元整數大關。不過，市場也傳出美國即將公布下半年外匯報告，在美國緊盯央行操作之下，新台幣年內可能再出動大幅波動，央行則發出6點回應，強調長期以來，新台幣對美元匯率表現相對其他主要貨幣穩定，未來央行仍將持續雙向調節國內匯市，維持新台幣匯率的動態穩定。

美元指數轉強，一度升破100，來到100.05，目前拉回至99.98附近，不過，帶給亞洲主要貨幣包括新台幣貶值壓力，日圓兌美元一度貶至154.48，之後回升至153.3，韓元兌美元則從1429.78貶到1441.1，離岸人民幣兌美元在貶到7.1321後，拉回至7.126附近。

至於新台幣兌美元在美元走強，加上台股創高後拉回修正，外資持續在台股提款並匯出，新台幣今日貶破30.9元，一度來到30.92元，終場收30.906元、貶值6.8分，，持續向31元靠攏，外匯專家表示，若外資持續賣超台股並匯出，不排除見31字頭。

不過，由於美國即將公布下半年匯率報告，市場認為，在美國緊盯央行操作受限，年內新台幣匯率可能再出現大幅波動，對此，央行發出6點回應。首先，央行表示，今年5月初，受市場不實臆測美國財政部將要求新台幣升值，及新台幣匯率恐升值至年底的28元甚至更低匯價等影響，國內廠商產生非理性拋匯，加以外資藉機大量且集中匯入資金，致今年第2季新台幣對美元匯率波動幅度擴大。

在此期間，央行基於職責適時進場調節、請國內廠商分散結匯、敦促外資強化自我管理，確保匯入資金實際運用於投資國內證券，以及多次發布新聞稿說明國內匯市情勢，強調「美國財政部未要求新台幣升值」，之後國內外匯市場供需逐漸回復平衡。

此外，今年第3季起，由於央行前述措施逐漸緩和市場對新台幣非理性升值的預期，新台幣兌美元匯率由7月3日的28.828元開始回穩；11月4日收盤價30.906元，新台幣對美元匯率回貶6.7%，顯示市場評論匯率純屬猜測。

央行強調，影響匯率的因素眾多，不易預測，並再次籲請市場評論者及媒體切勿以臆測方式，評論匯率走勢，致市場產生單向預期，影響國內匯市之秩序及穩定。

央行重申，新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，但若有不規則因素如短期資金大量進出與季節因素，導致匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定之虞時，央行將本於職責維持外匯市場秩序。

央行也提到，長期以來，新台幣兌美元匯率表現相對其他主要貨幣穩定，未來央行仍將持續雙向調節國內匯市，維持新台幣匯率之動態穩定。

