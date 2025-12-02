新台幣貶0.4分 收31.435元

黃金再度發威！台銀黃金存摺今（1）日每公克報4,310元，幾乎追平歷史天價，銀樓牌告價也來到今年第二高、也是史上第二高，每錢來到16680元，有民眾表示「黃金又要變成我買不起的樣子了。」

Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 7