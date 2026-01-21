新台幣貶2分 收31.628元

其他人也在看
台股不會跌？關稅利空「散戶硬撐」藏危機 專家示警1異象：小心人踩人慘劇
美國總統川普為了「接管格陵蘭」與歐洲對槓，上周宣布，從2月1日起，對來自丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭、芬蘭的輸美商品加徵10％關稅；從6月1日起，則調高至25％，直至美國達成購島協議。此舉導致股市大拋售，美股道瓊大跌近900點，台積電ADR重挫近5％。對此，財經專家狄驤在臉書發文指出，市場開始反映美歐關稅戰利空，而台股卻逆勢而為，三大法人狂拋，卻......風傳媒 ・ 4 小時前 ・ 30
【Follow法人】外資重砍台股440億元 投信連19日提款破千億 分析師喊安啦：非趨勢性空頭
市場避險情緒，再加上台指期壓低結算影響，台股今（21）日終場大跌513.62點，收在31,246.37點。三大法人合計賣超774.11億元，其中外資重砍440.63億元，投信連19賣提款逾千億元。分析師指出，美國總統川普再度釋出對歐洲加徵關稅的強硬言論，引爆市場避險情緒，不過這次的關稅話題更偏向「短線情緒面衝擊」。Yahoo股市 ・ 1 小時前 ・ 6
收盤／川普擬對歐洲徵關稅！台股崩513點爆史上天量 玻纖布、軍工硬扛
台股今（21）日遭遇重擊，加權指數終場大跌513.62點、收在31,246.37點，跌幅達1.61%；中小型股為主的櫃買指數亦下挫4.45點、收293.16點，跌幅1.5%。雙市合計成交金額高達8,689億元與2,368億元，合計逼近1.1兆元，雙雙再創歷史新高量。全球投資人正面對川普釋出對歐洲加徵關稅的激烈發言，加劇地緣政治緊張，引爆避險情緒升溫，美股四大指數全倒，拖累台股重挫，晶片與電子權值股首當其衝。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 11
美100%關稅大刀揮向記憶體！南亞科觸跌停拉回跌1% 力積電一路攻上漲停板
記憶體族群今（20）日盤中全面重挫，包括南亞科（2408）、旺宏（2337）以及威剛（3260）一度觸及跌停，隨後跌幅快速收斂。力積電（6770）盤中則是出現急拉翻紅，終場收漲停價68.2元，雖被關禁閉，仍爆出19萬1,992張大量，還有1.4萬張買不到。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 21
好威！欣興去年12月單月獲利年增2770％
IC載板龍頭欣興（3037）應主管機關要求公布自結獲利，在BT載板漲價、高階載板出貨大增、稼動率提高等因素下，欣興去年12月合併營收118.22億元，年增27%，歸屬母公司業主淨利為11.85億元，年增高達2770%，單月每股盈餘0.78元，年增2766%。自由時報 ・ 1 天前 ・ 6
【Yahoo早盤】台股早盤下跌近300點！分析師林漢偉：不宜抄底飆股
台股今（20）日早盤跳空走低，指數一度下跌近300點，最低下探31,340點。摩爾投顧分析師林漢偉建議，可留意遭錯殺個股，但不宜追逐當日大漲標的，以免在短線高點承受停損壓力。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 6
漲一根跌半根！這電源廠遭大股東處分2.2萬張 八大公股救駕5176萬入袋千張
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（19）日收31,639.29點，漲230.59點或0.73%。八大公股昨日買超32.37億元，買超前十大個股，包括6檔電子股和4...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
法人齊砍籌碼偏冷 台積電尾盤救場台股創高續航/聯電受惠漲價題材 矽光子紅燈連發/黃金狂飆4717美元新高 匯率壓力找上楊金龍｜Yahoo財經掃描
周一美國市場適逢馬丁路德金紀念日，休市暫停交易一天。亞股表現普遍低迷，日股下跌、韓股回檔，港股走跌，上證指數小幅走弱，區域市場氣氛偏保守。 台股今（20）日上演「先蹲後跳」，加權指數開盤一度大跌近300點、最低下探31,340.10點，隨後跌幅逐步收斂並翻紅，終場上漲120.70點、收31,759.99點，續創收盤歷史新高，成交值達7,783.51億元；權值股漲少跌多，但台積電(2330)尾盤買盤進場推升股價收在1,775元、上漲15元同寫收盤新高，成為指數翻揚關鍵，二哥聯電(2303)則受8吋代工報價調漲想像帶動強勢表態，盤面資金同步點火矽光子概念股；另一頭記憶體族群受外媒點名「記憶體關稅」壓力影響震盪加劇，南亞科(2408)盤中重挫後跌幅收斂收小跌，旺宏(2337)逆勢收紅，而軍工股則在國防採購題材助攻下吸引買盤，龍德造船(6753)亮燈漲停，雷虎(8033)、漢翔(2634)、晟田(4541)等同步走揚，呈現「權值穩盤＋題材輪動」的高檔拉鋸格局。Yahoo財經編輯室 ・ 23 小時前 ・ 7
目標價喊72.5元！這記憶體亮燈連3紅噴22% 產品報價「Q1估漲3成」股價續飆
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於缺貨潮持續不止，記憶體價格不斷上升，相關族群營運全面回溫，令市場強烈看好多家廠商前景，如旺宏（2337）日前就獲...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
面板漲不動了？群創一度重摔逾8%炸75萬張大量 「這檔」連2天收綠噴41萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導由於龍頭股台積電（2330）走跌，台股大盤今（21）日也連帶疲軟，加權指數終場收在31246.37點，下跌513.62點或1.62%，成交量...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
熱門股／記憶體遭逢大空襲 新投資建議曝
在記憶體價格走升與產業基本面改善帶動下，相關族群近期表現明顯轉強，不過隨著股價漲幅擴大，市場氣氛也逐步轉向理性，投資人開始提高獲利了結與風險控管意識。盤面觀察，記憶體族群已由全面普漲，轉為個別題材與基本面分化，短線追價意願明顯降溫。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 3
暴力配9元！00830除息首日填息35% 逾12萬人2/12領錢
採年配、受益人數逾12萬的國泰費城半導體00830今（20）日迎來除息，除息參考價為55.9元，早盤以56元開出，盤中一度來到59.05元，填息三成五。由於每股「暴力配息9元」、年化殖利率將近14%，日前也在社群上引起討論；也就是在1月19日之前買進或是持有一張的投資人，可以領到9,000元現金股利，股息將於2月12日入袋。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 4
記憶體100%關稅嚇破膽！「DRAM雙雄」股價重挫 下車時間點要來了？
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導受美國商務部長盧特尼克（HowardLutnick）警告，若非在美生產記憶體，將面臨高達100％關稅衝擊，台廠DRAM雙雄南亞科（2408...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 10
聯電超吸金！盤中站上70元成交值突破170億元 分析師揭1價位是關鍵
晶圓代工廠、「二哥」聯電（2303）今（21）日延續多頭氣勢，盤中一度大漲逾6%，站上 70 元整數關卡。截至上午10時20分，暫報69.4元，上漲2.3%左右；成交量逾24萬張，僅次於群創（3481），成交值突破170億元。對此，顧德投顧分析師黃紫東表示，聯電在轉單題材與籌碼優勢支撐下短線強勢，但後續仍須留意關鍵支撐價位是否守穩。Yahoo股市 ・ 5 小時前 ・ 2
15檔年線負乖離 外資搶補
台股加權指數與年線正乖離3成，1,949檔上市櫃股中，卻仍有逾920檔上市櫃股偏離年線，篩選截至20日止，長榮航（2618）、遠東新（1402）及陽明（2609）等15檔，股價仍與年線負乖離、外資連敲偏多操作，股價已陸續展開表態。工商時報 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
焦點股》力積電：帶量翻紅 股價超越聯電
晶圓代工廠力積電（6770）上週六宣布與美商美光（Micron）簽署獨家合作意向書（LOI），將12吋的廠銅鑼廠以18億美元現金售予美光，售價交易計劃今年第二季完成，不過，今受記憶體利空消息衝擊，股價開低，以58.5元跌價開出，然在買盤追價，盤中翻紅最高達68元，超越聯電（2303）。自由時報 ・ 1 天前 ・ 3
低軌衛星續燙衝雲端！啟碁連2日亮燈領漲、3檔同步攻頂 群創出關前夕「遭大股東賣股」重摔
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（20）日以31,584.34點開低震盪，盤中由黑翻紅，截至上午11點20分，維持上漲態勢，近期熱度爆棚的低軌衛星概...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
矽光子、記憶體都綠了！「IC設計廠」慘淪5檔跌停股 股民：給人上車時機？
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（21）日開低走疲，開盤下跌10.85點至31,749.14點，最低下挫559.23點至31,200.76點，終場收在31,246.37點，...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
211萬股民齊搶紅包！0050半年配1元「今最後買進日」 0056年化配息率飆9%超香
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導採季配息、受益人數超過152萬人的國民ETF元大高股息（0056），昨（20）日公告今年第1季配息，每受益權單位實際配發金額為0....FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 2
台股跌ETF「紅多於綠」！ 「這幾檔」主動式、科技型人氣旺
2026以來台股ETF「受益人數」增加最多前十名，拔頭籌為元大台灣50（0050），五檔主動式則為主動群益科技創新（00992A）、主動統一台股增長（00981A）、主動復華未來（5000991A）、主動第一金台股優（00994A）、主動安聯台灣高息（00984A）。科技型台股ETF則有群益半導體收益...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言