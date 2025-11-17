新台幣貶3分 收31.18元

[Newtalk新聞] 就在比特幣價位攀到 126,251 美元的歷史新高後，近期不斷回檔；相隔一個多月後，比特幣迄今（17日）一度跌至 9.3 萬美元附近，回檔幅度多達 26.3%，今年來的漲幅全數抹去。 本身就屬於高度波動的加密貨幣市場，近期遭愣震盪，許多投資人難忍受。據 Coinglass 數據顯示，市場上已有超過 15 萬戶已發生「爆倉」情況，所有加密貨幣的爆倉金額高達 6.17 億美元，其中比特幣（BTC）近 24 小時的爆倉金額達 2.42 億美元、以太幣亦爆倉 1.69 億美元。 截至目前，全球加密貨幣市場共有 151,611 人被爆倉，所有加密貨幣的爆倉金額 6.17億美元。 圖：擷取自 Coinglass 另外，美國比特幣現貨 ETF 上周四（13日）爆發「資金大逃殺」，單日淨流出近 8.7 億美元，為上市以來第二大失血潮，讓本就悲觀消沉的加密貨幣市場再添陰霾。據 SoSoValue 數據，至美東時間 11 月 13 日，全美 12 檔比特幣現貨 ETF 遭提款 8.699 億美元，其中，以灰度投資（Grayscale）的比特幣迷你信託（BTC）失血最為慘重，淨流出額

