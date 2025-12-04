新台幣連二紅！測試31.2元關卡 收盤創近兩週新高

降息預期升溫，美元走弱，新台幣由紅翻黑，終場收31.338元、小升0.6分，連續兩日收紅。廖瑞祥攝



投資人對AI投資疑慮再升溫，又美國就業數據走弱，美股收紅、美元下挫，台股顯得欲振乏力，新台幣匯率今（12/4）日以升值開出，在外資持續匯入，進口商也進場買匯，盤中驚見31.2字頭，震盪幅度約6分，央行依舊在尾盤強力調節，匯價由紅翻黑，終場收31.338元、小升0.6分，連續兩日收紅，創下近兩周新高，總成交值16.1億美元。

有「小非農」之稱的ADP就業數據公布，美國11月私部門就業人數減少3.2萬人，遠低於市場預期，創下2023年初以來最大跌幅，引發投資人對經濟轉差的擔憂，同時增強對聯準會（Fed）下週降息的預測，不過，微軟下調AI產品營收成長預期，外界對AI投資疑慮再度浮現。

廣告 廣告

美元指數貶破99價位，亞幣持續盤整，新台幣一早以升值2.4分、31.32元開出，除了反映國際盤，隨著外資連日買超台股，盤中多次回測31.2字頭，但出口商進場買匯，加上央行緊盯全場，持續進場拉尾盤，使得匯價由紅翻黑，終場守住31.3價位，連續兩日收紅，更創下11月21日以來的高點。

匯銀人士表示，小非農數據出爐，強化市場下周對降息預期，卻也引發對經濟衰退的憂慮，美股雖然收紅，但漲幅有限，台股開低後逆轉，動能顯得不足，外資雖然偏匯入，金額也出現減少，匯價短期內持續回測31.2元，但央行又不希望新台幣一枝獨秀，匯價將會在31.2至31.4元間震盪。

根據央行統計，美元指數跌0.27%、歐元漲0.21%，亞幣陷入盤整，日圓升0.28%、新台幣小升0.02%，其餘亞幣走弱，韓元貶0.18%，人民幣和星幣分別小跌0.03%、0.02%。

更多太報報導

穩定幣真能取代貨幣？楊金龍：難成支柱 新台幣版誘因有限

亞幣全面彈升！新台幣升破31.4字頭 中止連三黑

股匯脫鉤！新台幣拉出連三貶 收31.435元