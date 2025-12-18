新台幣連３天貶！ 逼近31.6元 專家：年底短線趨勢

新台幣近期持續走貶，18日開盤以31.55元開出，盤中一度貶至31.595元，貶值幅度擴大至6.9分。專家指出，年底出口商作帳需求是造成新台幣走貶的主要因素，預估短線將在「31.5元至31.8元」間徘徊。新台幣貶值也將影響進口商品價格、公共費用及出國成本，民眾需多加留意。保經商業同業公會副理事長「王信力」認為，新台幣趨貶時反而是購買美元保單的好時機！

新台幣續貶，週四早盤逼近31.6元，專加認為是年底短線趨勢。（圖／TVBS）

近期外資熱錢大量賣超台股，導致新台幣連續3天收黑，匯率持續走弱。18日開盤，新台幣以31.55元開出，貶值2.4分，盤中一度貶至31.595元，貶值幅度擴大至6.9分。專家指出，年底出口商作帳需求往往使新台幣走貶，預估短線將在31.5元至31.8元間徘徊，但長期來看，美元仍呈現偏弱走勢。此外，新台幣貶值也將影響進口商品價格、公共費用及出國成本。

新台幣近期呈現明顯貶值趨勢，除了外資將台股視為提款機導致資金匯出外，年底出口商的作帳需求也是造成新台幣走貶的主要因素。目前匯率持續震盪，分析師翁偉捷表示，短期內新台幣可能會在31.5元至31.8元之間徘徊，甚至有機會見到32元，但從長期美元貶值角度觀察，新台幣貶值應屬短期現象。他進一步解釋，明年美聯儲還有1至2碼的降息空間，因此美元整體看弱，新台幣貶勢也僅是短期趨勢。

新台幣偏弱，有銀行主管透露，部分民眾趁新台幣弱勢換美元賺匯差。（圖／TVBS）

面對新台幣貶值，許多民眾關心是否該解美元保單或趁機換匯。保經商業同業公會副理事長王信力認為，新台幣趨貶時，反而是購買美元保單的好時機。他解釋，現在以31.5元就能換到1美元，若台幣貶至32.5元，付出的台幣成本將會增加。他提醒，美元保單屬於中長線投資，跟著短線波動操作存在風險，應更注重利差而非匯差操作。至於美元定存，則需視短期現金需求而定，否則採用階梯式換匯策略會更加保險。

年底作帳+外資匯出，專家認為，長線美元仍看貶。（圖片來源／玩股網）

值得注意的是，新台幣貶值也會對民生經濟造成影響。國外進口產品價格可能上漲，電費、瓦斯和汽油等公共費用也可能提高。此外，適逢年底旅遊旺季，出國成本也將隨之增加，這些短期民生影響都是民眾需要關注的重點。同時，有銀行主管觀察到，近期也有部分民眾趁新台幣偏弱之際，將美元換回新台幣，藉此賺取匯差。

