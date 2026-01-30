新台幣重貶1.41角收31.468元 貶幅僅次韓元

▲股匯雙殺，新台幣兌美元今（30）日終場重貶1.41角，收31.468元。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 伊朗與美國局勢緊繃，美元指數走揚，加上台股大跌472點，外資賣超台股512億元並匯出，新台幣兌美元今（30）日終場重貶1.41角，收31.468元，單日貶值0.45%，在亞洲主要貨幣中排第2，貶最多的是韓元，單日貶值0.62%，台北外匯經紀公司成交量18.66億美元。

美元指數從96.17回升至96.75，目前在96.6附近。亞洲主要貨幣日圓兌美元今日則從152.86貶到154.16，韓元兌美元也從1429.72貶到1443.4，而離岸人民幣兌美元升貶互見，在6.9516。

至於新台幣兌美元今日也續貶，在美元走揚及台股大跌，新台幣進一步貶破31.4元，一度下探31.478元，重貶1.51角，終場收31.468元，貶值1.41角，也連2個交易日收貶。

根據央行統計，以台北外匯市場下午4時收盤價來看，美元指數今日升0.26%，主要貨幣兌美元走貶，其中歐元貶0.3%，亞洲主要貨幣韓元貶最多0.62%，新台幣排第二，單日貶值0.45%，再來是日圓貶0.32%，新加坡幣貶0.28%，人民幣也貶0.04%。

