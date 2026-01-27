新台幣鈔券改版啟動票選！12主題可選 央行再設計圖樣

新台幣鈔券改版最新進度！央行今天公布面額主題，一共有12項，包含運動、藝術、建築、科技創新、民俗節慶、工藝、保育植物、保育動物、女性等等，將開放民眾到央行官網「臺灣之美系列鈔券面額主題票選活動專區」(←點選這邊，直接連結），進行網路票選，每人透過電子郵件信箱驗證，限投票1次，最多可票選5項主題。

不過，各類主題的圖樣設計，目前並未同步揭露，民眾參與票選，只能針對主題來投票，而非針對照片圖案來票選。另外，央行也坦承，透過電子信箱驗證投票，並無法限制每個人用多個信箱來投票。

票選時間由今天開始，至2月13日17時為止。

為了鼓勵民眾踴躍參與票選，央行還將提供10套「丙午馬年生肖紀念套幣」及100套「臺灣國家公園采風系列」平鑄套幣，作為抽獎之用。

央行發行局長鄧延達說，主題分為系列主題與面額主題，是鈔券設計更具系列感，改版也逐次推出，循序漸進，例如先出百元鈔，過了一年半年，再出5百元鈔。

鄧延達表示，將依票選結果對12項面額主題加以排序，瞭解民眾對新版鈔券面額主題之偏好與意見，並適時對外公佈；不過，票選結果並不是最終選項，央行仍將納入專業配斷及整體考量，作為新版鈔券設計之重要參考，「如果票選結果不在前5名的主題，還是有可能最後被採用」。

鄧延達說，瑞士鈔票改版，最後實際選用的也不是票選第一，而是用第二名，背後考量的是印鈔、防偽等功能；所以要呼籲大家不需拘泥於票選結果，要把前五名當成最後定案版本，但一定會把大家比較偏愛的，在鈔券表現出來。

鄧延達說，每張鈔票有正反面，等於至少可有2個主題可用；原則上，單面只有單一主題，不過，有主角也可以有配角，例如植物當背景，其他主題在前，也是可有組合的概念。

▼圖說：央行新台幣鈔券改版的線上票選步驟示範。（圖/記者李錦奇攝影）

這12項面額主題，包括：和諧共融、永續發展、運動精神、藝術美學、建築之美、科技創新、民俗節慶、工藝之美、島嶼生態、保育植物之美、保育動物之美及女性的光輝。

政治人物並未出現在主題當中。

央行發行局長鄧延達舉例，臺北101就是非常具有建築之美的建築，護國神山台積電是科技創新的代表，另外，很多保育動物像是石虎、黑熊、藍鵲，都是珍稀的動物。

「央行，未來的新版鈔券上，就是要把台灣最美的樣貌展現出來！」鄧延達說，目前開始徵詢民意，等確認主題後，開始圖稿設計，以及採購原物料，接著報請行政院核定，再來製版及量產，然後是調校ATM設備及宣導，最後正式發行，若從主題擇定起算，大概要2年半時間才能發行。

至於發行成本，鄧延達說，每張紙鈔印製成本3.5元，此次改版，預估會增加1.5元，增幅40％，合計約5元，至於總金額很難評估，要看總發行量。

央行提醒，民眾務必認明官方網站網址，切勿點擊不明網址連結或提供重要個人資料；如有任何疑義，可撥打警政署「165」反詐騙諮詢專線查證。

