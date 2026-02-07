新台幣鈔券改版幕後 央行前置作業耗時數年細節考究

（中央社記者潘姿羽台北7日電）中央銀行宣布新台幣鈔券啟動改版作業，規劃以「台灣之美」作為系列主題，邀請全民投票參與。對民眾而言，動動手指，1分鐘內就完成投票，但央行已耗費數年掌握國際公民參與技術動態，細節再三斟酌，圖案也必須兼顧保育、生態等精神，力求盡善盡美。

過往央行給人審慎保守印象，先前在立法院被問及改版事宜，三緘其口，從未正式表態。不過去年10月，央行於立法院書面報告正式揭露重磅消息，證實啟動新台幣鈔券改版。

央行更進一步在今年1月底宣布，為了提升民眾對新版鈔券的認同感，凝聚社會共識，已擬訂和諧共融、永續發展、運動精神、藝術美學等12項面額主題，開放民眾於央行官方網站「台灣之美系列鈔券面額主題票選活動專區」進行網路票選，堪稱史無前例的創舉。網路票選已自115年1月27日上午10時開跑，至2月13日下午5時截止。

社會大眾或許認為新台幣改版一事「突如其來」，但對央行而言，其實是鴨子划水，早已推進多時。

央行發行局官員指出，新台幣鈔券改版是「台上1分鐘，台下10年功」，約莫10年前，央行開始密切追蹤各國改版作法與資訊，並於國際券幣相關研討會等場合，與各國央行及鈔券產業交換資訊，必要時撰發電子郵件給其他國家央行，靠著多年來的追蹤與累積，央行才能在確定改版時，迅速聚焦方向。

官員說明，央行對於鈔券改版作業相當嚴謹，準備時間非常長，有些國家如瑞士，甚至新版鈔券發行後，就著手投入下一版改版的前置作業；而鈔券設計、印製相關工作人員，更要時刻關注國外鈔券設計風格、防偽功能。

央行官員並指出，鈔券改版納入公民參與已是國際趨勢，英國、丹麥、瑞士、歐元區、加拿大、紐西蘭到韓國都有相關做法，但考量國情不同，執行方式略有差異，有的透過網路票選，有的是以網路或電話進行抽樣調查。

央行官員透露，內部對於擴大公民參與早有共識，只是執行細節討論很久，尤其第一次進行，大家更審慎。

央行最終拍板以全民網路票選方式，調查民眾對新版鈔券面額主題的偏好與意見，就票選結果為12個主題排序，提供給諮詢委員會作為未來鈔券設計的重要參考。

不過票選結果未必是最終方案。央行官員解釋，以瑞士為例，設計團隊設計12個風格讓民眾票選，但最終沒有採用第一名的圖樣，而是第二名，原因在於必須考量圖案是否適合以印製呈現，有時圖案匹配程度不高，看起來會有違和感，另外，主題圖案是否能與防偽技術搭配也很重要，「鈔券印製是複雜的工程，要考慮很多事情」。

央行官員並指出，主題確定後如何呈現，還需經過審慎討論，因為圖案的設計、動作，都要由對應領域的專家認證細節正確，舉例來說，如果選定鳥作為主題圖案，必須確認鳥的外觀、羽毛紋理繪製無誤，且不應以誘拍方式讓鳥呈現拍攝者想要的動作。

鳥類攝影門檻相對較高，除了硬體器材成本高昂，等待更是家常便飯。有些拍攝者為了拍出姿態靈動的照片，會以麵包蟲等誘餌吸引野鳥，會是透過聲音、驚嚇等方式迫鳥類振翅，但這些作法會干擾鳥類覓食習性，甚至帶來傷害。

央行官員表示，動植物主題除了力求真實無誤，也必須納入保育思維，「真的超多細節」。

新台幣鈔券「台灣之美」系列鈔券面額主題網路票選正在進行中，央行官員表示，期待各界踴躍投票，表達看法，投票結束後，也將對外公布結果。

新版新台幣鈔券主題擇定後，會進行圖稿設計、鈔紙及原物料採購，而後報請行政院核定，接著製版、量產，隨後是調校設備及宣導，才會正式發行，首張新版鈔券預計於主題擇定後2年半發行。（編輯：林淑媛）1150207