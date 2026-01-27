新台幣鈔券改版票選活動熱烈 首日即破萬人參與

（中央社記者潘姿羽台北27日電）中央銀行啟動新台幣鈔券改版作業，新版鈔券將以「台灣之美」作為系列主題，並於今天起開放民眾票選。央行指出，民眾迴響熱烈，首日參與人數突破萬人，驗證碼一度傳遞延遲，若民眾未能接收驗證碼，稍後再試即可。

央行今天舉行記者會宣布，新台幣鈔券改版案已於114年10月23日正式啟動，新版鈔券將以「台灣之美」作為系列主題。央行擬訂12項面額主題，包括和諧共融、永續發展、運動精神、藝術美學、建築之美、科技創新、民俗節慶、工藝之美、島嶼生態、保育植物之美、保育動物之美，以及女性的光輝。

央行自115年1月27日上午10時起至2月13日下午5時止，開放民眾於央行官方網站「台灣之美系列鈔券面額主題票選活動專區」進行網路票選，方式為每個通過電子郵件信箱驗證者限投票1次，最多可票選5項主題。

不過票選活動首日，就因民眾熱烈參與，接收驗證碼一度卡卡。

央行晚間發布新聞稿指出，27日首日參與人數已突破萬人，顯示民眾對鈔券改版議題高度關注，並以行動支持。不過因短時間內驗證電子郵件大幅增加，傳遞過程可能因延遲、被攔阻而未能即時送達，部分民眾無法於第一時間取得驗證碼。

央行對此表達歉意，並表示已積極協調相關單位處理，同時滾動檢討，儘速排除干擾因素，確保活動進行順暢。民眾如果暫時未能接收驗證碼，請稍後再行嘗試。

央行也說，這次票選活動將進行至2月13日下午5時止，活動時間尚屬寬裕，將持續優化相關機制，歡迎民眾踴躍參與，為新版鈔券面額主題提供寶貴意見。（編輯：林家嫻）1150127