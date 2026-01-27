新台幣鈔券改版 央行以「台灣之美」邀民眾票選12主題

新台幣鈔券改版已經於10月23日啟動。中央銀行今天(27日)宣布，新版鈔券將以「台灣之美」作為系列主題；且為提升民眾對新版鈔券的認同感，並凝聚社會共識，擬訂12項面額主題，開放民眾於央行官方網站「台灣之美系列鈔券面額主題票選活動專區」進行網路票選，即日起至2月13日為止。

中央銀行啟動新台幣鈔券改版，邀民眾參與。新版鈔券以「台灣之美」作為系列主題，並擬訂12項面額主題。

央行發行局局長鄧延達27日說明票選相關資訊。鄧延達指出，進行新版鈔券面額主題票選，主要是參考國際方式，像是瑞士以時間為主軸，各鈔券面額結合光、風以及水互相輝映；挪威則是海洋國家，鈔券各面額涵蓋燈塔、大西洋鱈魚等，展現海洋為挪威所帶來的財富。

至於新台幣鈔券改版，央行擬訂12項面額主題，也希望能夠充分展現「台灣之美」。包括展現台灣社會多元族群構成的「和諧共識」、台灣致力在經濟發展過程中推動淨零碳排，兼顧環境保護與社會公平的「永續發展」；象徵台灣人民在挑戰中勇往直前的「運動精神」、融合傳統與現代以及多元文化的「建築之美」；甚至是台灣秉持追求卓越、堅持不懈的研發精神，推動科技發展與創新，建構出全球領先且極具韌性科技發展體系的「科技創新」以及體現性別平權與時代進步，彰顯出「女性的光輝」等，期盼透過票選，擴大民眾參與。鄧延達說：『(原音)這兩天在台灣，還有全世界引起風潮的台北101。其實台北101就是一個非常具有建築之美的建築，它不僅代表了科技，更代表了環保，大家知道其實101是一個超級的綠建築，非常棒的綠建築，我們台灣有101真是台灣之光。另外，科技創新我們的護國群山打造我們的「科技創新」。「民俗節慶」就是馬上要過年了，端午節、中秋節都是我們台灣人很重要的年節。』

鄧延達也表示，鈔券主題蒐集公民意見，在歐美已很普遍，像是英國規劃了6個議題主題供民眾投票；瑞士則是蒐集民眾已經設計好的方案來提出看法跟偏好；韓國則是用電訪的方式，顯見透過民眾參與，能提高社會認同。(編輯：宋皖媛)