新台幣鈔票將改版！ 「12大主題」亮相全民投票

台北市 / 綜合報導

新台幣1000塊錢鈔票上面的四名學生，要畢業了嗎，央行宣布未來新鈔的面貌，將開放全民來投票，包括運動精神、建築之美、科技創新等多達12主題，其中哪個最適合躍上國幣版面。另外，隨著農曆新年即將到來，2月9號至13日，民眾可到8家金融機構、455家分行來換新鈔。

點鈔機停不下來，鈔票上四個小朋友，陪伴大家這麼多年，未來有可能都要畢業了，記者姚俐安說：「央行開啟鈔票全面改版的計畫，未來上面，放什麼圖案，由你決定。」央行發行局局長鄧延達說：「那為了提升民眾對新版鈔券的認同感，並凝聚社會共識，本行擬訂了12個，12項面額主題，開放民眾進行網路票選。」

民眾說：「可能(會選)民俗節慶吧，(透過)新鈔推廣一下。」、「覺得應該(我會選)建築吧，可能101(大樓)或者是國父紀念館，比較能夠象徵，大家看到鈔票，就知道，欸，這代表台灣正在使用的東西。」

確切的改版面額，將在主題確定之後，再作規劃，新鈔將在兩年半後正式發行。

