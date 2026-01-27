新台幣鈔票將改版！ 「12大主題」亮相全民投票

台北市 / 綜合報導

新台幣1千元鈔票上面的四個學生，要畢業了嗎？中央銀行宣布未來新鈔的面貌，將開放全民來投票，包括運動精神、建築之美、科技創新等多達12主題，其中哪個最適合躍上國幣版面。另外，隨著農曆新年即將到來，2月9日至13日，民眾可到8家金融機構、455家分行來換新鈔。

點鈔機停不下來，鈔票上四個小朋友，陪伴大家這麼多年，未來有可能都要畢業了，記者姚俐安說：「央行開啟鈔票全面改版的計畫，未來上面放什麼圖案，由你決定，由你決定」中央銀行發行局局長鄧延達說：「為了提升民眾對新版鈔券的認同感，並凝聚社會共識，本行擬訂了，12項面額主題，開放民眾進行網路票選。」

民眾說：「可能(會選)民俗節慶吧，(透過)新鈔推廣一下。」民眾說：「覺得應該(我會選)建築吧，可能101(大樓)或者是國父紀念館，比較能夠象徵，大家一看到鈔票就知道，欸，這代表台灣正在使用的東西。」央行表示，現行500元鈔票的梅花鹿，已非屬稀有保育狀態，而且繁殖眾多，因此在這次改版中，確定會進行更換，實際用電腦模擬生成。

科技創新主題，能夠以CPU電路紋路為背景，象徵台灣AI及，半導體產業的領航地位，島嶼生態可以融合，台灣海岸線及山川景觀，保育動物之美，可試著將台灣黑熊，和台灣百合等，獨特物種融合，喚起保育意識，建築之美模擬樣態，以現代地標搭配經典建築，並以玉山為背景，象徵古今並蓄。目前還在初步階段，央行預估從定案到發行，真正跟大眾見面，還得要兩年半的時間。

