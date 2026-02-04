新台幣鈔票改版！網瘋傳「新版圖案」 央行急澄清：切勿輕信或轉傳

新台幣鈔券改版案已於2025年10月正式啟動。（示意圖／報系資料照）

新台幣鈔券改版案已於2025年10月正式啟動，新版鈔券將以「台灣之美」作為系列主題，不料近日網路上流傳多張宣稱為新版新臺幣鈔券之圖案，引發民眾討論。對此，中央銀行今天（4日）特別澄清，流傳之相關鈔券圖案，皆非本行所發布，亦非任何規畫中之內容，請民眾切勿輕信或轉傳。

央行表示，本行於本（115）年1月27日啟動「臺灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，該活動係以文字方式說明12項面額主題選項之構想，並未公布任何新版鈔券設計圖案。網路上各種假借票選活動之名，流傳之相關鈔券圖案，皆非本行所發布，亦非任何規畫中之內容，請民眾切勿輕信或轉傳。

廣告 廣告

央行強調，本行後續如有新臺幣鈔券改版相關重要訊息，均將透過官方管道對外發布，籲請各界以本行正式發布之公告為準，避免轉傳未經查證之訊息，共同維護資訊正確性。另有關「臺灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，將持續進行至2月13日17時止，歡迎民眾踴躍參與，共同為新版鈔券面額主題提供寶貴意見。

據了解，央行擬訂12項面額主題，開放民眾於央行官方網站「台灣之美系列鈔券面額主題票選活動專區」進行網路票選，以擴大民眾參與。選項與「台灣之美」相關之12項面額主題，包括：和諧共融、永續發展、運動精神、藝術美學、建築之美、科技創新、民俗節慶、工藝之美、島嶼生態、保育植物之美、保育動物之美及女性的光輝。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

誇口生53子！「多妻男」破產流浪 剩2女伴車中求生：還要再娶6人？

一部劇換一條命！ 北韓高中生偷看《魷魚遊戲》被當眾處決

做保全上班12小時心好累！月領4萬沒年終 他嘆「1原因」沒勇氣離職