新台幣鈔票改版！ 鏟子超人、台北101等「12主題開放投票」

新台幣鈔券改版案已於2025年10月正式啟動，新版鈔券將以「台灣之美」作為系列主題。中央銀行今（27）日表示，為提升民眾對新版鈔券的認同感，因此擬訂12項面額主題，開放民眾進行網路票選，投票時間為即日起至2月13日17時為止。央行說明，台積電、台北101、鏟子超人都有可能成為新版鈔票的圖案，並證實不會有政治人物。

央行擬訂12項面額主題，開放民眾於央行官方網站「台灣之美系列鈔券面額主題票選活動專區」進行網路票選，以擴大民眾參與。選項與「台灣之美」相關之12項面額主題，包括：和諧共融、永續發展、運動精神、藝術美學、建築之美、科技創新、民俗節慶、工藝之美、島嶼生態、保育植物之美、保育動物之美及女性的光輝。

央行發行局在記者會上說明，「和諧共融」代表例子是花蓮水災，鏟子超人們互助體現；「運動精神」是台灣近年在奧運、棒球、羽球等國際賽事表現亮眼；「建築之美」代表性建築如台北101，為世界級綠建築；「科技創新」以台灣科技產業、半導體實力為核心象徵，馬上會聯想到護國神山台積電。

央行指出，每個通過電子郵件信箱驗證者，皆可投票1次，最多可票選5項主題；此外，為鼓勵國民踴躍參與票選活動，將抽出10套「丙午馬年生肖紀念套幣」及100套「台灣國家公園采風系列」平鑄套幣給民眾。

央行提醒，民眾務必認明央行官方網站網址，切勿點擊不明網址連結或提供重要個人資料；如有任何疑義，可撥打警政署「165」反詐騙諮詢專線查證。

