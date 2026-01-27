新台幣鈔票確定改版 500元鈔券上梅花鹿恐掰掰

為了配合升級版的防偽設計，新台幣睽違24年確定將改版！央行今（27）天公布，新版紙鈔以「台灣之美」擬訂12項面額主題，開放民眾在央行官網票選。主題選定後，預計2年半內發行首張新鈔，原本代表動物保育的梅花鹿，因為數量增加很可能走入歷史。

央行徵求新版圖像 1人限投1次最多選5主題

12項主題分別是「和諧共融、永續發展、運動精神、藝術美學、建築之美、科技創新、民俗節慶、工藝之美、島嶼生態、保育植物之美、保育動物之美、女性的光輝」。

投票日期自即日起至2/13下午17:00，每人可選5項，央行最終再以民眾偏好，做為改版的圖樣參考；中央銀行發行局局長鄧延達說明，投票活動結束之後，諮詢委員會再開會做結論，並針對是否5個面額都改來討論。

首張新版鈔券 預計主題確定後2年半後發行

時程上，首張新版鈔券預計在主題選定之後，約2年半發行，改版幅度還沒確定，但現行面額500元鈔票上的梅花鹿，因為近期繁衍較多，被更換機率相當高。

成本方面，新台幣改版，預計每張成本5塊錢，確切成本還有待央行進一步統計實際發行數量後再來估算。

另外，農曆春節將至，新鈔兌換時間也曝光！今年新鈔兌換時間從2/9～2/13，共計5個營業日，包含台灣銀行、台灣土地銀行、台灣中小企業銀行、和中華郵政公司等8家金融機構，共455個指定分行開放兌換新鈔。

新鈔兌換期間，每人100元券限兌換100張，其餘面額將酌量供應。央行也鼓勵民眾數位轉帳紅包，避開兌換新鈔人潮，心意最重要。

台北／楊祥瑜、陳建國 責任編輯／陳盈真

