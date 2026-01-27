新台幣鈔票要改版了！12項主題開放投票 最快2年半後問世

【緯來新聞網】每天使用的鈔票即將改頭換面！中央銀行今（27日）宣布，啟動睽違24年的新台幣鈔券改版計畫，已擬定12項新版鈔券面額主題，開放民眾進行網路票選，決定未來鈔票的圖案走向，主題擇定後，將會在2年半後發行。

新台幣鈔券即將改版，預計要2年半時間。（示意圖／翻攝自photoAC）

央行表示，擬定這12項面額主題，不僅是為了美觀，更象徵台灣在科技、生態與人文領域的卓越成就，入選的主題涵蓋台灣各個面向，包括「和諧共融」、「永續發展」、「運動精神」、「藝術美學」、「建築之美」、「科技創新」、「民俗節慶」、「工藝之美」、「島嶼生態」、「保育植物之美」、「保育動物之美」、「女性的光輝」。



自1月27日10時起到2月13日17時止，民眾可至央行官方網站「台灣之美系列鈔券面額主題票選活動專區」進行網路票選，經Email驗證後即可投票，每人限投1次，最多可票選5項主題。

民眾可上網進行投票。（圖／翻攝自中央銀行官網）

為了鼓勵國民踴躍參與票選活動，央行提供10套「丙午馬年生肖紀念套幣」及100套「台灣國家公園采風系列」平鑄套幣做為活動抽獎，相關抽獎辦法及詳細資訊可至票選網站查閱。



央行指出，現行500元鈔券背面的梅花鹿，因目前已非屬稀有保育狀態且繁殖眾多，在本次改版中確定會進行更換。由於現在還處於徵詢民意的階段，等主題選定後，還要經過圖稿設計、原物料採購、報請行政院核定、製版及量產、設計宣傳、最後才能正式發行，改版從定案到發行預估要2年半的時間。

